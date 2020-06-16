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我OK您先讀！「藝FUN券」撐不起出版業？

聯合新聞網 / 文章提供／遠見
誠品書店敦南店自1999年開始提供24小時營業服務，陪伴台北人經過20多年夜半讀書歲月，昨日最後一日營業，民眾擠爆敦南店搶回溫過去。記者曾原信／攝影
誠品書店敦南店自1999年開始提供24小時營業服務，陪伴台北人經過20多年夜半讀書歲月，昨日最後一日營業，民眾擠爆敦南店搶回溫過去。記者曾原信／攝影

記得台灣有句玩笑話，說要害朋友有三種方法，第一就是請他去選舉，因為只要歷經一場選戰，個人的祖宗十八代來歷、家門內外的醜聞、塵封不堪的往事，都會被揭露在大眾面前被檢驗，甚至如果遇到選戰「奧步」，自己還會多上幾個私生子與小三呢。

而第二與第三種方法，就是請他去開書店與辦雜誌，因為這兩項行業在台灣實屬「佛心產業」，既使餓不死，也是撐著不關門、不倒閉的窘境，然而台灣文化內，卻有著一群這樣的佛心人經營著。

但大家也別小看台灣出版能量，根據《大數據》報導，台灣2015年一年出版近4萬種新書，於實體與網路書店販售約有2萬種，此數值都屬於先進國家的前幾名，甚至緊追鄰國韓國的4萬5000本，而韓國人口將近我們的一倍呢。

而同樣報導也提到，當年度若只計算「12歲以上的人口，台灣人一年平均花1036.9元、購買3.9本書。」這樣的數值若跟大家每週、每月，抑或半年吃上一頓美食費用相較起來，可說是偏低。

各位也可以想看看，每年自身花在精神糧食書籍的費用，是否有超標呢？有的話，固然可喜，若沒有的話，還有待一起努力，因為這些出版業可說是承載台灣文化發展十分重要的舵手。

我一直認為，文化從來不是用喊的就會誕生，而是需要人們參與與實質行動。

買書人口比例偏低，書定價愈來愈貴

說到台灣出版業的現況與發展，著實問題重重，小至選擇書籍出版與翻譯、簡體書籍的入境、抑或台灣出版業人才的培養與待遇，大到書店在我們日常生活內所扮演的角色，以及網路的免費文章是否改變現代年輕人的閱讀習慣，甚至出版文化對於一個國家的重要性等等，都是值得我們探討的課題。

從最現實的層面來看，不知大家是否有發現，現今書的定價愈來愈貴，而這也在前陣子在台灣出版業內，興起書籍定價爭議。

舉例而言，筆者所居住的城市台中，我一直認為並非是一個文化沙漠城市，舉我較為熟悉的藝文產業，台中的確存在許多文壇文字創作者，且不論是政府機構或民間團體，都會開辦諸多藝文活動，有的是由當地獨立書店如新手書店，或知名書店如誠品，或是民間團體如哲學星期五等舉辦，每逢週五六日，這些單位總會請來一些專家或作者們，分享諸如創作過程、貼近社會脈動等各式各樣的議題，且多是免費入場，平心而論，「文化總是在身邊，只是看人們願不願意花時間花精神去接近罷了。」

然而，再怎麼熱血的文化，面對現實險峻，總讓人嘆息。

記得曾參加哲學星期五活動，那天是由蘇致亨先生分享過往台灣台語電影種類，台灣曾經有過好萊塢風光年華，讓我們反思起現今國片的「現況」，收穫頗多。

蘇致亨與主辦單位在現場擺著他的新書《毋甘願的電影史：曾經，台灣有個好萊塢》販賣，當時私想來到這麼舒適的場地，聽了講者分享多年的觀察，「連外面停車一小時也要50元起跳」，買本書贊助國內人才創作也好，抑或對講座心有戚戚焉，我不加思索地拿書結帳，再請作者簽名留念。

然而，轉身卻看到書架前的一張稚嫩臉孔，身穿顯眼小綠衣的台中女中學生面露渴望，三兩下撫摸著書的封面，時而翻閱內文，但最終浮現在臉上的卻是更多的難色，她捨不得地放下書，對櫃台說，「我真的很想買書，但書真的好貴，買不起」…

限量藝FUN券，就學青年先領

人家常說，小孩的教育不能等，往往一本好書卻因為台灣出版的許多「潛規則」，抑或定價策略「落差」，漸漸偏向不利於出版社、作者，甚至讀者的趨向。例如新書上市先打個79折、69折再說，書的定價往往是參考用，大家祈求的是「特價」，儘管我們當下對某本書產生緣分、真愛感，往往礙於現實的「定價」，抑或上網比價而錯過與它的緣分，如同那天的高中女生一般…

最近政府廣推「後疫情時代」的振興三倍券，配套措施、領用與使用步驟，大家仍在集思廣益、精益求精改善中。而再次加碼推出600元的「藝FUN券」，筆者對於此政策，可說是樂觀其成，且領取藝FUN券的方法也十分簡單，但藝文券不應該僅限量「200萬份」，甚至對於已具有經濟基礎的大人們，抑或常常在看書的人，我倒選擇「我OK，您先讀」，先開放給就學中的青年學子先領，先讓他們提早接近閱讀、進入書籍世界。

很高興台灣執政當局看到現今出版業的微弱與辛苦，也有心於後疫情時代，重新思考出版要事，我更希望此「藝FUN券」也不再是曇花一現，台灣出版業值得當局或民眾多多關心。

我常常在課堂上，跟可愛的學生們說，不看書對你的人生絕對沒有太大影響，不看書的人，工作也能作得好，荷包賺滿滿的人也在，固然也能成為人生勝利組，但這樣不看書的人生勝利組，只是工作吃飯消費排泄的機器罷了。然而，能靜下心來看本書，人們就不再是這樣機器與人生。

（作者／陳慶德 本文出自2020.06.12《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

出版業 疫情 韓國 青年

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