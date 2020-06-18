美國公布「十二大最髒蔬果」名單嚇到？對農藥殘留放大的恐懼可能讓你什麼都不敢吃

【撰文＝黃敬翔】

根據國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心公布的《我國百大社會課題》調查報告，台灣人最關注的議題中，「污染或農藥殘留」名列第3。在全球來看，「農藥殘留」也一直是備受關注的議題，但這樣的高關注也讓相關議題很容易被放大檢視、甚至淪為「恐懼行銷」。

自2004年起，美國非營利環保組織Environmental Working Group（簡稱EWG）每年都會根據美國農業部（USDA）與美國食品藥物管理局（FDA）的農藥檢測數據，推出《農產品農藥殘留指南（EWG’s Shopper’s Guide to Pesticides in Produce）》，列出受農藥污染最嚴重的12種農作物（DIRTY DOZEN）與最乾淨的15種農作物（CLEAN FIFTEEN）。該指南每年美國在發布時，都會成為頭條新聞、並且被許多媒體、醫學專家引用，當實際上，指南上蔬果的農藥殘留真的有如此嚴重嗎？

草莓連續5年居最髒榜首，酪梨、甜玉米最乾淨？

《2020年農產品農藥殘留指南》中指出，農藥含量最高的12種農作物，根據排名依序為草莓、菠菜、羽衣甘藍、甜桃、蘋果、葡萄、水蜜桃、櫻桃、梨、番茄、芹菜與馬鈴薯。此排名結果不僅與2019年完全相同，草莓更已經連續5年位居榜首。

不同的是，EWG以往傳統上都以蔬果為主，但由於USDA於2019年首次（自2007年以來）針對葡萄乾做檢測，因此EWG也將其拿來做比較。結果發現，99%的「非有機葡萄乾」樣品中至少含有2種農藥殘留，若將其列入排行榜，將成為榜上第一名，比草莓、甜桃、蘋果與櫻桃至少90%有農藥殘留的結果更嚴重。

至於農藥殘留最少、最乾淨的15種農作物依序分別是酪梨、甜玉米、鳳梨、洋蔥、木瓜、冷凍甜豌豆、茄子、蘆筍、花椰菜、哈密瓜、青花菜、蘑菇、高麗菜、甜瓜與奇異果。EWG指出，這15中農作物有70％都沒有檢測到任何農藥殘留、酪梨與甜玉米更只有不到2%的樣品檢測出農藥。

真相：無論農藥殘留多少，都遠低於安全標準！

《農產品農藥殘留指南》推出以來，一直建議消費者轉向購買有機農產品，以減少飲食中接觸到農藥的風險，每年都會引起報紙、雜誌、電視等媒體報導，甚至對數百萬美國人對農產品的購買決策產生相當的影響力。

不過也有許多研究人員警告消費者，應該用懷疑的眼光看待這份指南。早在2011年，《國際毒理學雜誌（International Journal of Toxicology）》就發布了一篇研究，直接點名EWG、質疑其並未具體量化這些所謂「農藥殘留最嚴重」的農作物對消費者的影響，並透過調查，指出該排行中的農藥暴露水平可以忽略不計、也不具有意義。此外，研究也指出即使是有機農產品也經常含有農藥殘留。（註：在台灣，有機農產品的農藥殘留量則是不得檢出。）

USDA於2015年發布的報告中也指出，這些新鮮農產品的農藥殘留量，其實遠低於環境保護署設定的安全水平。白話來說，就是即使有農藥殘留，只要正確清洗食用，對於人體健康安全並不會造成影響。

與其擔心農殘 如何清洗蔬果更重要

世界上大多數國家，都會針對某種物質的每日容許攝取量、當地飲食習慣、田間農藥測試及國際標準等為依據，規定不同作物的「農藥最大殘留容許量（MRL）」與「每日最大安全攝取量（ADI）」。政府也會持續依照情況做調整，並定期抽查、檢驗市面上的食品是否符合規定。

在政府嚴格把關的前提下，民眾其實不必過度恐慌農藥殘留的問題，只要於食用或烹調蔬果前，先以流動清水沖洗根部或果蒂處，再以水浸泡10～20分鐘，接著用流動的自來水沖洗2至3遍，烹煮蔬菜時將鍋蓋打開等方式，就能有效減少農藥殘留。

【延伸閱讀】

●草莓真的農藥很多嗎？怎麼吃才安心

●別讓恐懼行銷拐到你！農藥殘留、基因改造，到底該不該怕？

●怕農藥殘留？重要的是你怎麼清洗蔬果！

【參考資料】

●EWG’s 2020 Shopper’s Guide to Pesticides in Produce

●Raisins have more pesticides than the 'Dirty Dozen' produce, report finds

●Dietary Exposure to Pesticide Residues from Commodities Alleged to Contain the Highest Contamination Levels

●Should You Actually Avoid Foods on the Dirty Dozen List?