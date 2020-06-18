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美國公布「十二大最髒蔬果」名單嚇到？對農藥殘留放大的恐懼可能讓你什麼都不敢吃

聯合新聞網 / 食力Foodnext
圖/食力Foodnext
圖/食力Foodnext

【撰文＝黃敬翔】

根據國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心公布的《我國百大社會課題》調查報告，台灣人最關注的議題中，「污染或農藥殘留」名列第3。在全球來看，「農藥殘留」也一直是備受關注的議題，但這樣的高關注也讓相關議題很容易被放大檢視、甚至淪為「恐懼行銷」。

自2004年起，美國非營利環保組織Environmental Working Group（簡稱EWG）每年都會根據美國農業部（USDA）與美國食品藥物管理局（FDA）的農藥檢測數據，推出《農產品農藥殘留指南（EWG’s Shopper’s Guide to Pesticides in Produce）》，列出受農藥污染最嚴重的12種農作物（DIRTY DOZEN）與最乾淨的15種農作物（CLEAN FIFTEEN）。該指南每年美國在發布時，都會成為頭條新聞、並且被許多媒體、醫學專家引用，當實際上，指南上蔬果的農藥殘留真的有如此嚴重嗎？

草莓連續5年居最髒榜首，酪梨、甜玉米最乾淨？

《2020年農產品農藥殘留指南》中指出，農藥含量最高的12種農作物，根據排名依序為草莓、菠菜、羽衣甘藍、甜桃、蘋果、葡萄、水蜜桃、櫻桃、梨、番茄、芹菜與馬鈴薯。此排名結果不僅與2019年完全相同，草莓更已經連續5年位居榜首。

不同的是，EWG以往傳統上都以蔬果為主，但由於USDA於2019年首次（自2007年以來）針對葡萄乾做檢測，因此EWG也將其拿來做比較。結果發現，99%的「非有機葡萄乾」樣品中至少含有2種農藥殘留，若將其列入排行榜，將成為榜上第一名，比草莓、甜桃、蘋果與櫻桃至少90%有農藥殘留的結果更嚴重。

至於農藥殘留最少、最乾淨的15種農作物依序分別是酪梨、甜玉米、鳳梨、洋蔥、木瓜、冷凍甜豌豆、茄子、蘆筍、花椰菜、哈密瓜、青花菜、蘑菇、高麗菜、甜瓜與奇異果。EWG指出，這15中農作物有70％都沒有檢測到任何農藥殘留、酪梨與甜玉米更只有不到2%的樣品檢測出農藥。

真相：無論農藥殘留多少，都遠低於安全標準！

《農產品農藥殘留指南》推出以來，一直建議消費者轉向購買有機農產品，以減少飲食中接觸到農藥的風險，每年都會引起報紙、雜誌、電視等媒體報導，甚至對數百萬美國人對農產品的購買決策產生相當的影響力。

不過也有許多研究人員警告消費者，應該用懷疑的眼光看待這份指南。早在2011年，《國際毒理學雜誌（International Journal of Toxicology）》就發布了一篇研究，直接點名EWG、質疑其並未具體量化這些所謂「農藥殘留最嚴重」的農作物對消費者的影響，並透過調查，指出該排行中的農藥暴露水平可以忽略不計、也不具有意義。此外，研究也指出即使是有機農產品也經常含有農藥殘留。（註：在台灣，有機農產品的農藥殘留量則是不得檢出。）

USDA於2015年發布的報告中也指出，這些新鮮農產品的農藥殘留量，其實遠低於環境保護署設定的安全水平。白話來說，就是即使有農藥殘留，只要正確清洗食用，對於人體健康安全並不會造成影響。

與其擔心農殘 如何清洗蔬果更重要

世界上大多數國家，都會針對某種物質的每日容許攝取量、當地飲食習慣、田間農藥測試及國際標準等為依據，規定不同作物的「農藥最大殘留容許量（MRL）」與「每日最大安全攝取量（ADI）」。政府也會持續依照情況做調整，並定期抽查、檢驗市面上的食品是否符合規定。

在政府嚴格把關的前提下，民眾其實不必過度恐慌農藥殘留的問題，只要於食用或烹調蔬果前，先以流動清水沖洗根部或果蒂處，再以水浸泡10～20分鐘，接著用流動的自來水沖洗2至3遍，烹煮蔬菜時將鍋蓋打開等方式，就能有效減少農藥殘留。

【延伸閱讀】

草莓真的農藥很多嗎？怎麼吃才安心

別讓恐懼行銷拐到你！農藥殘留、基因改造，到底該不該怕？

怕農藥殘留？重要的是你怎麼清洗蔬果！

【參考資料】

EWG’s 2020 Shopper’s Guide to Pesticides in Produce

Raisins have more pesticides than the 'Dirty Dozen' produce, report finds

Dietary Exposure to Pesticide Residues from Commodities Alleged to Contain the Highest Contamination Levels

Should You Actually Avoid Foods on the Dirty Dozen List?

農藥殘留

延伸閱讀

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