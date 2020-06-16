APP預購口罩…好奇查就醫紀錄 發現兒子竟被申報「死亡3次」

「口罩實名2.0」自3月12日上線後，許多民眾改以「全民健保行動快易通」APP預購口罩，免去排隊的麻煩。這支由健保署開發的應用程式，除了預購口罩，還可以查詢個人就醫、用藥紀錄，有民眾發現自己的小孩竟被記錄「不明原因死亡」，感到震驚及憤怒，質疑醫療單位涉及不實申報。

由健保署開發的手機應用程式「全民健保行動快易通」，其中有一項「健康存摺」功能，可以查詢個人西醫、牙醫、中醫就醫紀錄。一名媽媽在《爆怨公社》PO文表示，利用APP幫兒子預購口罩時，因好奇就查詢了一下兒子的西醫就診紀錄，發現在106年8月及9月連續被記載了3次「界定不清及不明原因的死亡」，令她大感震驚，兒子明明還好好活著竟被登載「不明原因死亡」，在之後卻仍有皮膚症狀的就醫紀錄，截圖怒PO網質疑這樣的醫療申報是正常嗎？

貼文引發網友熱議，驚訝「可以一直死亡又復活嗎？」、「可以死三次，也是蠻厲害的」、「見證奇蹟的時候了」，更多人回應遇到相似狀況，例如驗孕被申報「迫切性流產」，但寶寶現在已健康的也出生了、小孩就醫被問「得過登革熱喔？」媽媽整個一頭霧水，就診看流感及腸胃炎卻被寫「咬頰及咬唇」，令網友覺得很搞笑。

有些網友因此篇貼文，也好奇去下載APP查詢，結果「看了之後才發現每年2月我都在看感冒」，一名育有2名學齡兒童的男性網友，被註記「108/10/29 男性不孕症」怒批「根本亂申報」。眾人感嘆「難怪健保年年虧損」、「終於找到健保負債的主因了」，鼓勵檢舉亂申報的醫療單位，原PO表示「我一定會檢舉，但健保局沒核實也很扯！」

健保卡背面附有免付費電話0800-030598，民眾就診若認為有不實申報的情形，可直接撥打詢問或申訴。