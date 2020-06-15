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國家兩廳院圖書館今起閉館升級 打造文化知識客廳

聯合報 / 記者陳宛茜/台北即時報導

兩廳院圖書館今天（6/15）開始為期六個半月閉館，進行設備及空間改善工程。兩廳院表示，此一改造與升級扣合兩廳院近年推動共融計畫，創造人人可進入的「文化知識客廳」。

兩廳院已針對圖書館升級徵求民眾意見，自五月份至六月中，規劃四場實體工作坊及交流會，另外成立線上社團「廳院松Spacethon 」開放民眾討論。共整理出超過70項建議。兩廳院近期將整合未來目標及盤點資源，確認可能的執行方向。

位於國家兩廳院戲劇院地下樓層的表演藝術圖書館，成立於1993年，以建構表演藝術資訊中心為目標，典藏包括兩廳院主辦節目海報、節目單、錄影帶、數位光碟、每日演出錄影音等。過去為擴大服務，陸續新增音樂、戲劇、舞蹈等視聽資料，現已累積館藏19萬件。近年因館藏及空間使用率逐年下滑，兩廳院重新思考館藏策略及空間運用規劃，並啟動圖書館升級專案。

兩廳院表示，為使規劃更接近目前及潛在使用者需求，三月邀請曾辦理科教館減法白皮書、台北萬華創意街區計畫、市場小學計畫，有帶領民眾參與經驗的水越設計／都市酵母，協助此專案的意見蒐集及社群討論。一個月以來，已有一般民眾、學生、教師、專業工作者、藝術家、設計師、場館同仁提出多方建議，民眾參與身份之多元，及討論內容之豐富，是兩廳院少見的民眾參與案例。

民眾針對圖書館的空間、設備、館藏、服務四面向提供超過70項建議。其中關於空間裝修建議，將有部分納入今年度裝修期程中。此次裝修定調彈性、親近、開放三個原則進行設計，諸如視聽設備升級、暢通無障礙空間及動線等都納入規劃中。

因應圖書館空間裝修，表演藝術圖書館於6月15日閉館，預計2021年1月重新開放。閉館期間圖書館的服務不中斷，除閉館前提高可借閱館藏數量外，並延後借閱到期日。此外於9月1日起至重新開館，表圖將提供線上預約借閱服務，滿足讀者需求。

兩廳院 圖書館

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