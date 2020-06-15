威力彩頭獎連36摃 下期頭獎上看8.5億

威力彩連續35期摃龜後，今晚威力彩頭獎累積金額7.9億元。台彩今晚間表示，今晚頭獎未開出，創下連36摃紀錄，下期、6月18日開獎的威力彩頭獎累上看8.5億元，民眾想中高額頭獎還有機會。

台彩表示，威力彩頭獎創下連36摃紀錄，下期(6月18日)預估銷售1.9億元，頭獎累積金額預估為上看8.5億元，如能一注獨得，將創下今年最高單注獎金。

目前正是台彩的端午加碼期間，台彩表示，威力彩採取頭獎機動加碼的方式，6月起至7月30日期間，若威力彩前期累入頭獎金額未達3億元，當期頭獎將額外加碼2億元，活動期間以加碼一次為限，但因威力彩頭獎至今仍持續摃龜，還未啟動加碼。

根據台彩統計，過去威力彩最長連摃期數是2018年連47摃，當時頭獎累積到16.5億元後開出，且是一注獨得。

今晚開獎的威力彩第109048期獎號，第一區中獎號碼為20、28、14、16、32、23，第二區中獎號碼為07。實際中獎獎號以台彩公布為準。