宥勝隨媽祖遶境為老婆祈福 醫師說明心律不整手術

藝人宥勝近來帶著老婆、孩子開著露營車在台灣四處旅行。而大甲媽祖上周四深夜起駕遶境，看到宥勝也帶著家人一起參加，原來是為了幫老婆蕾媽即將動心律不整手術祈福。心臟內科專科醫師表示，心律不整的原因很多，若因心臟不正常放電引發，可經醫師評估接受電燒手術，但心房震顫引起心律不整，較不建議手術。

宥勝一家四口開著露營車到台灣各地旅行，並全程記錄拍攝影片，放在Youtube頻道。之前影片中拍到蕾媽先前因心律不整緊急送醫，原先拒絕動手術。後來宥勝和蕾媽大吵、深談後，蕾媽終於決定動手術，並且一家人跟著大甲媽遶境，為即將到來的手術祈福。

醫師表示，心律不整是一種心臟不正常放電的疾病，常造成心跳速度異常或不規則跳動，可輕可重，有的只是喘、有的會造成中風、心衰竭。

心律不整是通稱，有些隨呼吸改變、有些與心臟構造異常有關、有些則是心臟「多了一條電線」造成放電，病因不同，治療方式也不同。若是因為心臟多一條電線而導致心律不整，經醫師評估，可接受電燒手術，不用再服藥。有些如心房震顫引起的心律不整，則較不建議進行手術。

醫師表示，電燒手術屬於微創手術，手術時間約二到四小時，住院幾天後即可出院並定期追蹤。