虎航7月加入台金航線 楊鎮浯拜會民航局獲善意回應
新冠肺炎疫情稍緩，全國旅遊大解封，來金門的遊客明顯增多，也造成台金航空運能吃緊，近日常有民眾上臉書抱怨機位，一位難求，金門縣長楊鎮浯在了解航空運能不足、旅客及鄉親需求後，今日拜會交通部民航局提出需求，民航局長林國顯當場允諾，將協調航空公司，增加台金航線班次及協調放大機型。
楊鎮浯今日偕同金門縣旅行商業同業公會理事長林永標、金門縣觀光協會理事長吳嘉獎、金門縣民宿旅遊發展協會理事長翁世白、觀光處處長丁健剛等一行拜會民航局，民航局由局長林國顯及組長鄭堅中接待。
會中，楊鎮浯極力向民航局爭取台金航班放大機型及增加班次，希望虎航320機型儘早加入台金航線，同時也提出應早日恢復金澎航線，以因應端午節連假及暑假旺季之鄉親及旅客需求。此外，也請民航局協助金高線，爭取立榮恢復為每日8班，促成華信航空加入金高航線，提供更多的運能，以便利二地之鄉親及旅客往來。
楊鎮浯表示，儘管疫情前，台金航線航班是整體配合小三通旅客運能而設計，後也因小三通客運暫停而減班調整；但目前國際疫情方興未艾，國外旅遊客群轉而進行國內旅遊，希望民航局將國人近期赴金旅遊的高度需求列入考量，適時增加台金航線班次及放大機型，才能因應市場需要，同時帶動金門經濟產業發展。另請民航局確實要求航空公司維持合理的團散比例，及早清票，以維旅客權益。
對此，林國顯也當場允諾，將增加台金航線班次，並請航空公司維持合理的團散比例，及早清票，以維機票流動性。對於虎航即將於7月加入台金航線一事也表示樂觀。至於金高航線，立榮航空恢復為每日8班及華信航空加入金高航線部分，也答應會極力推動促成。
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