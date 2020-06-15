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全國9大最髒河川水質測站出爐 南部最嚴重

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
環保署水保處參訪台糖東海豐畜殖場發電設備。圖／環保署提供
環保署水保處參訪台糖東海豐畜殖場發電設備。圖／環保署提供

環保署公布全台9大河川水質重汙染測站，多數位於南部，台南市就占4個，最髒的也在台南市，桃園市、雲林縣、高雄市、屏東縣各有測站上榜。環保署表示，將加強改善生活汙水及畜牧廢水，希望明年可消滅所有嚴重汙染測站。

全台有303個河川水質測站，分布54條流域，環保署近期盤點，有9個測站的河川汙染指數（PRI）大於6，代表屬於嚴重汙染。PRI用來評估河川水質好壞，以水中溶氧量、生化需氧量、懸浮固體、氨氮等四項濃度值計算，分成未受汙染、輕度、中度、嚴重四個等級。

今年9大嚴重汙染測站，分別位於桃園市南崁溪的大檜溪橋、竹圍大橋，雲林縣新虎尾溪的蚊港橋，台南市急水溪的台19甲急水溪橋，二仁溪支流三爺溪的網寮橋、五空橋、永寧橋，高雄市阿公店溪的前州橋，屏東縣高屏溪的九如橋。其中網寮橋PRI值飆到8.1，居於9大測站之冠。

環保署統計，全國水汙染有81.1%汙染來源為生活汙水，10.3%為畜牧廢水，8.7%為工業廢水。分析全台9處嚴重汙染測站，6站主因來自生活汙水、3站是畜牧廢水，尤其以氨氮汙染最顯著，當氨氮濃度高，將消耗水中溶氧導致水質惡化、水中生物死亡，河川還會產生臭味，影響環境品質。

全台河川嚴重汙染測站數近幾年都在9個至18個左右，環保署水保處長吳盛忠表示，希望明年達成全國零嚴重汙染測站的目標，將雙管其下整治生活汙水及畜牧廢水。

吳盛忠指出，為改善生活汙水，會協調內政部針對嚴重汙染河段，優先推動汙水下水道系統及加速接管，至於下水道短期未能接管、或未到達的區域，補助地方辦理汙水截流、河川水質淨化設施。

至於畜牧廢水，部分業者為節省成本偷排廢水，吳盛忠指出，將加強輔導養豬場沼氣發電、沼液沼渣再利用，讓畜牧業從汙染製造者轉為資源提供者，減少畜牧廢水排入河川。

重汙染 水質 環保署

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