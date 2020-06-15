辨公室冷氣離座位僅2公尺他怕有電磁波 過來人經驗談

許多人在買房時都會盡量避開離基地台很近的區域，就是為了避免因為電磁波的干擾而影響身體健康，不過分離式冷氣也會有電磁波的影響嗎？對此，就有一名網友在《 Mobile01 》中PO文提到，他發現自己辦公室的座位，距離分離式冷氣的室外機僅有2公尺，因此他擔心自己的身體會因為冷氣的電磁波而受到影響，於是他就好奇詢問廣大網友「這樣電磁波的影響會很大嗎？」

原PO在文中表示，他公司辦公室外的分離式冷氣室外機，離自己的座位有2公尺左右的距離，而且用肉眼就可以看得到，這樣的距離讓他感到非常擔憂，生怕冷氣機釋放出來的電磁波會影響自己的健康，所以他就發文問道「分離式冷氣的室外機電磁波會很強嗎？還是不用擔心這個問題？」

PO文一出後，隨即引來大批網友熱議，一些有經驗的網友紛紛留言回應，「之前買了小風扇夾在辦公桌上，那一個月胃酸分泌異常的多，胃部經常不適，去看醫生也查不出病因，後來拿電磁波偵測器測試風扇，結果周圍立刻出現10幾MG的電磁波，發現問題後就停用小電扇了，胃的不舒服也就消失了，所以真的不要買便宜的3C產品」、「電器產品真的要買經過EMI（電磁干擾）與安規認證過的，要不然真的會出很多問題」、「其實肉眼看得到、有插電，或要吃電才能運作的東西都是會有電磁波，只是多與少的問題而已」。

也有不少網友提出建議，「只要是上市的冷氣機，全數要經過政府EMI的檢證把關，所以只要是正派經營的冷氣機品牌就不必擔心」、「其實越便宜的電器才要注意電磁波的釋放，但如果是有牌子的大廠牌，基本上都有經過測試」。