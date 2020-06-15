愛滋通報雖減3成逾半台人仍「歧視」 學會籲疾病平權

愛滋通報雖有下降，但國人對愛滋的「歧視」精神似乎未減。疾管署最新統計顯示，今年前5月新增愛滋通報人數，較去年同期減少3成，但台灣人對愛滋的負面觀感，依舊居高不下。

一份最新「2020年愛滋認知大調查」結果統計，發現仍有逾5成台灣民眾對愛滋普遍存在負面觀感；且在滿分10分的正向態度支持分數中，台灣人平均只有3.9分，顯示台灣社會對愛滋與感染者具有相當程度的歧視。愛滋相關學會今齊呼籲疾病平權，社會認知應與時俱進。

該調查由台灣愛滋病學會與台灣愛滋病護理學會合作發起，在今年5月下旬針對1000名（男女各半）18到50歲民眾進行網路問卷調查，來了解台灣民眾對於愛滋、感染者的觀感及預防等知識。

台灣愛滋病護理學會理事長莊苹表示，結果發現社會對愛滋與感染者仍存有歧視，以1到10分（1分為具有歧視、10分為正向支持）來評斷社會對愛滋或感染者的態度，台灣人平均僅得3.9分；另外，調查也指出，約4成民眾對感染者有錯誤認知，如私生活很亂、是同志、得保持距離等；也有超過5成的民眾對愛滋有負面印象，認為愛滋是21世紀的黑死病、骯髒的性病。

但莊苹說，調查也發現，僅47.5%民眾認為感染者完全不需對自己感到羞愧，且45%民眾無法完全認同感染者在生活各方面應被平等友善對待，與其他人沒有差異。在此社會氛圍下，感染者難以被平等對待。

疾管署副署長羅一鈞表示，其實近年國內新增愛滋通報人數有下降趨勢，包括去年跟前年皆是連續下降，而今年1月至5月的通報人數577人，也較去年同期832人減少了31%，因此疾管署預期，今年還會是持續下降的一年。羅一鈞說，今年下降原因，除了愛滋防治、篩檢推廣等助力外，受新冠肺炎影響，人際間的減少接觸也可能是原因之一。