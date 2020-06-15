省工靠這台！番茄嫁接效率提升兩成

為減輕番茄嫁接工作的負擔，並有效紓解農村勞動力不足的問題，農委會台中區農業改良場研發出4人共同操作「輸送帶嫁接輔助機具」，可藉由團隊分工的模式，提升番茄嫁接苗生產效率達20%，讓嫁接作業更為省工舒適。

台中場表示，現行番茄嫁接苗生產為單人手工作業方式，手持番茄苗、茄子苗、刀片、套管進行苗株的斜切及嫁接，極為耗工費時；每逢7月至9月生產旺季，育苗場總需透過增加人手及加班方式來因應龐大市場需求，且因嫁接技術難度高，以致常出現專業嫁接技術員短缺而衍生供需失衡的產業瓶頸。

為此，研究人員研發「輸送帶嫁接輔助機具」，採4人團隊分工作業，由2人取穗砧苗斜切後放置於輸送帶，再移至後方由另2人取苗嫁接，每株苗完成時間3.4秒，作業速率可達每小時1058株，較傳統人工(208株/小時/人)提升效率20%。藉此輔助機具可達到生產線分工的效果，使苗株嫁接作業專一化，減少嫁接過程的複雜度，且隨著操作愈熟練效率將更提高。

台中場助理研究員張金元表示，嫁接輔助機具的另一優勢是嫁接過程中若偶有失誤，該穗砧苗可重複再使用，有效避免昂貴的種苗因嫁接失敗而損失。此外，將原有的嫁接作業分工與簡化，可使從業人員作業更加舒適，減輕長時間工作的疲憊感進而提高作業效率。

「輸送帶嫁接輔助機具」的創新結構已獲得我國新型專利，並完成1家廠商技術移轉，目前正進行商品化製作，上市後將促進番茄嫁接苗產業更為健全發展。