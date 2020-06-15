快訊

擦撞護欄翻車！湖口駕駛卡車內無呼吸心跳 搶救不治

大學指考微解封！試場考生人數調降 不開放家長陪考

聽新聞
test
0:00 / 0:00

省工靠這台！番茄嫁接效率提升兩成

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會台中區農業改良場研發出4人共同操作「輸送帶嫁接輔助機具」，可藉由團隊分工的模式，提升番茄嫁接苗生產效率達20%，讓嫁接作業更為省工舒適。圖／農委會台中農改場提供
農委會台中區農業改良場研發出4人共同操作「輸送帶嫁接輔助機具」，可藉由團隊分工的模式，提升番茄嫁接苗生產效率達20%，讓嫁接作業更為省工舒適。圖／農委會台中農改場提供

為減輕番茄嫁接工作的負擔，並有效紓解農村勞動力不足的問題，農委會台中區農業改良場研發出4人共同操作「輸送帶嫁接輔助機具」，可藉由團隊分工的模式，提升番茄嫁接苗生產效率達20%，讓嫁接作業更為省工舒適。

台中場表示，現行番茄嫁接苗生產為單人手工作業方式，手持番茄苗、茄子苗、刀片、套管進行苗株的斜切及嫁接，極為耗工費時；每逢7月至9月生產旺季，育苗場總需透過增加人手及加班方式來因應龐大市場需求，且因嫁接技術難度高，以致常出現專業嫁接技術員短缺而衍生供需失衡的產業瓶頸。

為此，研究人員研發「輸送帶嫁接輔助機具」，採4人團隊分工作業，由2人取穗砧苗斜切後放置於輸送帶，再移至後方由另2人取苗嫁接，每株苗完成時間3.4秒，作業速率可達每小時1058株，較傳統人工(208株/小時/人)提升效率20%。藉此輔助機具可達到生產線分工的效果，使苗株嫁接作業專一化，減少嫁接過程的複雜度，且隨著操作愈熟練效率將更提高。

台中場助理研究員張金元表示，嫁接輔助機具的另一優勢是嫁接過程中若偶有失誤，該穗砧苗可重複再使用，有效避免昂貴的種苗因嫁接失敗而損失。此外，將原有的嫁接作業分工與簡化，可使從業人員作業更加舒適，減輕長時間工作的疲憊感進而提高作業效率。

「輸送帶嫁接輔助機具」的創新結構已獲得我國新型專利，並完成1家廠商技術移轉，目前正進行商品化製作，上市後將促進番茄嫁接苗產業更為健全發展。

農委會

延伸閱讀

上輩子是義大利人？詹姆士為爸研發新口味

不只變瘦還變年輕！韓國明星造型師兩個月狂減12.5公斤 還拍了絲襪廣告

減重好好吃正餐／營養師400卡料理：紅燒番茄牛肉細粉

家樂福自有品牌有什麼好吃的？ 內行人曝1商品：贏過好市多

相關新聞

省工靠這台！番茄嫁接效率提升兩成

為減輕番茄嫁接工作的負擔，並有效紓解農村勞動力不足的問題，農委會台中區農業改良場研發出4人共同操作「輸送帶嫁接輔助機具」...

越捷航空7月起恢復越南-台北載客 台北-越南僅載貨

越捷航空稍早公布7月1日至8月15日的飛航計畫，將復航台灣往返越南航線部分航班，其中越南-台北可載客，台北-越南不載客，...

後新冠時期 抗體檢驗搭配PCR助完善邊境政策

新冠肺炎進入後疫情時代，各國都在拚藥物、疫苗和檢驗試劑，希望能有更多工具可以精準判斷群體感染情形。台灣與丹麥技術合作，發...

花蓮男調養身體針灸 扎針處紅腫引發蜂窩性組織炎

花蓮一名40多歲男子調養身體針灸，但有次針灸完後，扎針的腳背開始出現紅腫，原以為是蚊蟲叮咬，卻愈腫愈大，甚至痛到無法行走...

訂位太滿！台鐵端午連假再加開38班 周三零時開搶

台鐵局稍早宣布，針對端午連假，將再加開38列次對號列車，周三零時起發放搶票。

台鐵猴硐=三貂嶺電車線懸臂架掉落 雙向列車皆有延誤

台鐵又有電力設備故障！台鐵表示受猴硐=三貂嶺間東線(K15+100)電車線懸臂架掉落事故影響，自下午1時17分起，猴硐=三貂嶺間各次南下／北上列車有延誤情形，敬請見諒，詳情請查閱車次列車動態資訊。

花蓮恐飆38度極端高溫 氣象局曝今午後雷陣雨熱區

又熱又會下雨。中央氣象局稍早針對九縣市發布高溫特報，其中花蓮縣要留意38度以上極端高溫。另外氣象局說，今天中部以北、東北部和各地山區仍要留意午後雷陣雨。

百家串連祭優惠 淡水商圈自力救濟

不等政府3倍券，淡水商圈提前推優惠，住宿、名產至少9折起跳！國民黨立委洪孟楷15日召開記者會，宣布自7月1日起至9月底，淡水老街商圈將推出優惠，多家商店推出至少9折優惠。洪孟楷說，希望等不及出遊的民眾可以優先來淡水老街玩。淡水商圈理事長盧育佑也說，商圈防疫措施很完整，民眾可以安心遊玩。

高雄15學生鼻病毒感染 醫憂心：台灣個人防護已鬆懈

高雄市一所中學班級有15名學生日前出現疑似上呼吸道群聚感染，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥昨表示，採檢送驗後排除流感、新冠病毒，4支檢體中有3支為鼻病毒陽性，應該就是一般感冒。名醫陳志金表示，這起事件顯示台灣的個人防護已經在鬆懈，在全球新冠肺炎疫情仍嚴峻的情況下，令人感到擔憂。

解封搶出遊 醫師提醒小心熱衰竭中暑上身

天氣炎熱，熱衰竭與中暑的病人也跟著多了起來，一名平常有三高疾病的50歲男子，最近覺得異常口渴、全身疲憊，醫師原本以為是三高問題，檢查才發現是大量流汗引發的熱衰竭，高血鈣與低血磷引發身體不適。

小年夜放假須彈性補班 全教總籲直接改為法定假日

教育部預計明天（16日）召開「研議小年夜調整放假之因應機制暨109學年度開學日相關事宜會議」，全國教師工會總聯合會今天發表聲明表示，小年夜應該直接放假、不要彈性補班，才是真放假。

熱翻！九縣市熱飆36度以上 多搧風或用冰袋降溫

中央氣象局稍早針對九縣市發布高溫資訊。今天天氣晴朗炎熱，中午前後花蓮縣縱谷、台東縣、台北市、嘉義市、雲林縣地區，嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號，恐有36度以上高溫，請民眾注意。

熱門新聞

補教數學名師解不出題代表這刀切太多…長庚最棘手腦瘤開顱個案

老公赴陸拍A片「月匯40萬」 友人傳片揭真相她崩潰

「炎如盛夏」高溫36度 吳德榮：無梅雨提早結束訊息

銀行員月領35K遭女友嫌太少 他揭對方「實際收入」網友都傻了

一張圖看天氣 周末鋒面逼近北部海面將變天

整批萬里蟹綁繩子丟海邊… 放生「如同放死」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。