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越捷航空7月起恢復越南-台北載客 台北-越南僅載貨
越捷航空稍早公布7月1日至8月15日的飛航計畫，將復航台灣往返越南航線部分航班，其中越南-台北可載客，台北-越南不載客，僅貨運服務。
詳細復航之航班資訊如下：
胡志明-台北航線 VJ840（復航日期7月1日-8月15日 飛周三、五、日）可載客
台北-胡志明航線 VJ 841（復航日期7月1日-8月15日 飛周三、五、日）不可載客
河內-台北航線 VJ 942（復航日期7月2日-8月15日 飛周二、四,六）可載客
台北-河內航線 VJ 943（復航日期7月2日-8月15日 飛周二、四、六）不可載客
越捷說，除了上述的VJ840/VJ841以及VJ942/VJ943航班將於7月份復航之外，VJ越捷航空往返台灣-越南之間的其他航線航班仍將暫時性停飛至8月15日。
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