越捷航空7月起恢復越南-台北載客 台北-越南僅載貨

天氣炎熱，熱衰竭與中暑的病人也跟著多了起來，一名平常有三高疾病的50歲男子，最近覺得異常口渴、全身疲憊，醫師原本以為是三高問題，檢查才發現是大量流汗引發的熱衰竭，高血鈣與低血磷引發身體不適。

2020-06-15 12:57