後新冠時期 抗體檢驗搭配PCR助完善邊境政策

新冠肺炎進入後疫情時代，各國都在拚藥物、疫苗和檢驗試劑，希望能有更多工具可以精準判斷群體感染情形。台灣與丹麥技術合作，發展可攜式抗體檢測平台，只要一滴血，12分鐘可取得IgG和IgM的抗體結果。台大兒童感染科主任黃立民表示，抗體檢測可作為PCR檢測的輔助，可更了解病程，做出精準檢疫隔離政策。

台大兒童感染科主任黃立民表示，IgM為感染初期出現的抗體，IgG則於感染中後期出現，因此檢驗兩種抗體可了解患者處於何種感染階段。

我國目前針對新冠肺炎以PCR核酸檢測作為檢驗標準，黃立民表示，此種方法為檢驗抗原，若驗到代表被感染到，但鼻腔核酸檢測，敏感性約八成，仍有兩成患者可能被放掉。因此若搭配抗體檢驗，可提升至九成，且更能了解感染的階段，做出更妥善的邊境管制措施。

黃立民舉例，當核酸和抗體檢測都為陰性時，代表此個案沒有被感染，很安全可以放行；核酸鹼檢測為陽、抗體為陰則代表剛被感染，必須「隔好隔滿」；核酸為陰、抗體為陽時，代表此個案被感染過但已痊癒，安全可放行。

至於核酸和抗體都為陽性時，代表此個案已感染超過一周，隔離天數可以減少到四、五天就好，對邊境開放、商務旅遊等都有助益。黃立民表示，陸續已有文獻證明，感染者在大約11天時儘管再次驗到病毒，核酸檢測陽性，病毒都已無傳播能力。