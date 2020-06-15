花蓮男調養身體針灸 扎針處紅腫引發蜂窩性組織炎

花蓮一名40多歲男子調養身體針灸，但有次針灸完後，扎針的腳背開始出現紅腫，原以為是蚊蟲叮咬，卻愈腫愈大，甚至痛到無法行走，經醫師檢查，細菌應是從針灸的小孔入侵，造成感染引發蜂窩性組織炎。

門諾醫院急診科醫師陳永昌表示，皮膚是身體的第一層防線，一旦受傷有傷口或是皮膚破損，細菌就容易入侵到皮膚下層，若本身免疫力差或是有糖尿病等慢性疾病，就可能引發蜂窩性組織炎，若未即時就醫治療，傷口惡化可能會併發敗血症。

陳永昌說，因蜂窩性組織炎急診就醫的患者並不少見，有些人因車禍摔傷，認為只是破皮忽略傷口清潔，導致細菌入侵引發感染才趕快就醫。而夏天不少年輕人在海上活動，不小心踩到珊瑚礁或海膽刺，以為只是皮膚輕微刮傷繼續在海裡活動，但細菌可能因此趁虛而入。

另外，被有毒性的蚊蟲叮咬，或其他穿刺行為如打針、針灸等所造成的小傷口，都可能因身體免疫力下降，或針具消毒不乾淨而引發蜂窩性組織炎。

門諾醫院急診部主任鄧學儒表示，曾有患者沒看見傷口，卻還是得到蜂窩性組織炎，原因是患者原本皮膚狀況不好，有濕疹、乾癬、皮膚龜裂等問題，細菌同樣容易入侵進而引發蜂窩性組織炎。

鄧學儒呼籲，受傷別輕忽，務必當下做好清潔與消毒，一旦傷口出現紅腫、熱、疼痛等症狀，應立即就醫。由於蜂窩性組織炎為局部的細菌感染，治療上通常會先以口服抗生素為主，大多數患者服用後可逐漸痊癒，若病徵太嚴重，無明顯改善者，就會讓病患住院使用針劑型抗生素，讓發炎狀況慢慢消退。