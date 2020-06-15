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訂位太滿！台鐵端午連假再加開38班 周三零時開搶
台鐵局稍早宣布，針對端午連假，將再加開38列次對號列車，周三零時起發放搶票。
台鐵局說，今年端午連續假期自6月24日至6月29日計六天，原已加開114列次及加掛486輛車廂；為加強疏運，將再加開38列次對號列車，周三零時起，開放全線電話語音、網路及超商訂票。相關加開車次、時刻，自明天零時起於官方網站及各車站公告。
台鐵局說，端午和清明連假相比，訂票的確有變踴躍，端午節還有一周，會繼續觀察訂票狀況，適時地調整。
台鐵局說，目前端午前一天、端午節當天和收假日長途尖峰段，不管是東部幹線還是西部幹線皆已售罄。
台鐵局說，第二波加班車以東部幹線較多，畢竟東部幹線替代運輸工具比較少，所以主要會優先加開花東地區，中南部有高鐵、客運、國道，替代方案多。
台鐵局說，完成訂票的旅客應於訂票當日起算兩日內(含訂票當日)，至台鐵局各電腦售票車站、郵局及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」付款購票，避免因逾期未取票影響自身權益。
另依據交通部及中央流行疫情指揮中心(CDC)律定，台鐵局說端午節假期疏運期間，開放每列次新自強號於乘車當日限量發售120張無座票，民眾亦可多加利用。
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