訂位太滿！台鐵端午連假再加開38班 周三零時開搶

台鐵局稍早宣布，針對端午連假，將再加開38列次對號列車，周三零時起發放搶票。

台鐵局說，今年端午連續假期自6月24日至6月29日計六天，原已加開114列次及加掛486輛車廂；為加強疏運，將再加開38列次對號列車，周三零時起，開放全線電話語音、網路及超商訂票。相關加開車次、時刻，自明天零時起於官方網站及各車站公告。

台鐵局說，端午和清明連假相比，訂票的確有變踴躍，端午節還有一周，會繼續觀察訂票狀況，適時地調整。

台鐵局說，目前端午前一天、端午節當天和收假日長途尖峰段，不管是東部幹線還是西部幹線皆已售罄。

台鐵局說，第二波加班車以東部幹線較多，畢竟東部幹線替代運輸工具比較少，所以主要會優先加開花東地區，中南部有高鐵、客運、國道，替代方案多。

台鐵局說，完成訂票的旅客應於訂票當日起算兩日內(含訂票當日)，至台鐵局各電腦售票車站、郵局及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」付款購票，避免因逾期未取票影響自身權益。