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花蓮恐飆38度極端高溫 氣象局曝今午後雷陣雨熱區
又熱又會下雨。中央氣象局稍早針對九縣市發布高溫特報，其中花蓮縣要留意38度以上極端高溫。另外氣象局說，今天中部以北、東北部和各地山區仍要留意午後雷陣雨。
氣象局高溫資訊顯示，由於天氣晴朗炎熱，今天中午前後花蓮縣縱谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台東縣、台北市、嘉義市、雲林縣地區，嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號，有36度以上機會。
氣象局提醒避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽。
氣象預報員陳建安說，花蓮縱谷本身很容易發生高溫，而今天會出現極端高溫的原因有二，一是天氣晴朗沒什麼雲，二是受到西南風背風沉降影響。預計下午3時過後會逐漸降溫。
至於今天降雨，陳建安說，目前對流還沒有完全發展起來，中部以北、東北部和各地山區留意午後雷陣雨。不過因為今天高壓開始增強，雨勢不會像昨天這麼劇烈，僅局部地區會有較大雨勢。
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