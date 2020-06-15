高雄15學生鼻病毒感染 醫憂心：台灣個人防護已鬆懈

高雄市一所中學班級有15名學生日前出現疑似上呼吸道群聚感染，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥昨表示，採檢送驗後排除流感、新冠病毒，4支檢體中有3支為鼻病毒陽性，應該就是一般感冒。名醫陳志金表示，這起事件顯示台灣的個人防護已經在鬆懈，在全球新冠肺炎疫情仍嚴峻的情況下，令人感到擔憂。

ICU重症醫師陳志金14日在臉書上談及新冠肺炎時表示，雖然台灣已經一段時間沒有新增病例，媒體報導全球的疫情不再熱絡，但全球疫情仍然嚴峻，可能即將突破800萬人確診，每天大約新增12萬至14萬例，美國已超過214萬例，日增2.4萬例，孟加拉確診人數已經超越中國，中國則新增了57例。

陳志金認為，台灣學校的鼻病毒群聚感染事件「顯示個人防護已經在鬆懈」，加上新健保政策引發爭議，如何維持台灣良好的防疫成果，「令人擔憂」。

高雄衛生局12日接獲一所學校通報，一個班級內15名學生疑似出現上呼吸道感染症狀，經衛生局緊急抽樣採檢，14日確認為「鼻病毒」，也就是一般的感冒病毒感染；莊人祥說，一般感冒不是鼻病毒就是冠狀病毒，鼻病毒比冠狀病毒更常見，是最常見的感冒病毒之一。患者要在家多休息、避免出入公共場所，其他學生可以正常上學。