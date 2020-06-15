解封搶出遊 醫師提醒小心熱衰竭中暑上身

天氣炎熱，熱衰竭與中暑的病人也跟著多了起來，一名平常有三高疾病的50歲男子，最近覺得異常口渴、全身疲憊，醫師原本以為是三高問題，檢查才發現是大量流汗引發的熱衰竭，高血鈣與低血磷引發身體不適。

這名病患最近前往台南安南醫院就醫，表示這幾天異常口渴、嘴巴很乾燥且全身疲憊，長期有三高問題，但都有規律服藥，工作方面需長時間在戶外監工，不過有注意多補充水分，但無論怎麼喝都無法解渴，且有時腳會抽筋。

在診間檢查後，發現其沒發燒也沒低血壓，雲端藥歷顯示近期血糖也算穩定，不像是因高血糖所導致的口渴現象，由於天氣炎熱，家醫科醫師陳泓毓初步研判可能是熱衰竭，經檢查肝腎功能及電解質，結果發現出現高血鈉及低血磷狀況，趕緊轉送急診治療。

陳泓毓說，往年天氣炎熱之際，民眾會減少出遊，但今年情況不同，受到疫情解封影響，許多人安排7、8月酷暑之際出遊，須更加注意高溫高熱對身體的危害，除預防夏季常見曬傷外，尚須注意兩個較嚴重且易忽略的疾病-熱衰竭和中暑，兩者成因皆是在高熱環境下過久，持續流汗又未適當補充鹽分及水分，以致全身性的不舒服。

陳泓毓指出，熱衰竭跟中暑雖成因類似但症狀不同。熱衰竭病人會覺得非常口渴，體溫大多正常或些微上升且伴隨頭痛、疲倦、躁動、噁心、嘔吐、蒼白、肌肉痙攣等現象。

而中暑的症狀起初身體會感覺熱、皮膚乾躁發紅、心跳跟呼吸過快、低血壓，如繼續惡化會讓體溫調節失控及影響中樞神經系統，以致體溫上升很高，核心體溫超過40.5℃，並伴隨無法流汗、頭痛、頭昏、噁心、嘔吐情況，最嚴重還會導致多器官衰竭跟昏迷情況。

陳泓毓也提到熱衰竭及中暑的高危險群包含兒童、老人、慢性疾病者、正服藥治療者、戶外高溫(如工人軍人等)或密閉空間從事者等，以上這些族群在夏日應適時補充適量水分跟鹽分。

如萬一真的發生熱衰竭或中暑應立即停止活動、給予降溫如電扇、灑水、敷冷毛巾等、平躺並抬高下肢增加血液回流、補充適度水分鹽分(0.1~0.2%食鹽水或運動飲料)並及時送醫。陳泓毓表示，嚴重中暑死亡率高達80%，民眾夏季在外活動千萬記得要喝水及做好防曬，如此才能玩得開心又安全!