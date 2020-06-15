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小年夜放假須彈性補班 全教總籲直接改為法定假日
教育部預計明天（16日）召開「研議小年夜調整放假之因應機制暨109學年度開學日相關事宜會議」，全國教師工會總聯合會今天發表聲明表示，小年夜應該直接放假、不要彈性補班，才是真放假。
行政院人事行政總處108年5月1日修正發布的「政府機關調整上班日期處理要點」第4點修正規定，將農曆除夕前一日（小年夜）為上班日者，調整為放假日，並另行補班。110年2月10日小年夜為上班日，調整2月20日（六）為補班日。但教育部考量親子作息，將召開會議研擬常態性因應措施。
依處理要點修正說明，行政院考量農曆除夕及春節為國人最重視的民俗節日，且具帶動消費及促進國內觀光，所以調整該上班日為放假日。
但全教總認為，既然認為小年夜是國人重視的民俗節日，應將其列為法定放假日凸顯其重要性，另若為達成帶動消費及促進國內觀光之效，更應是放假而非調整另一個放假日上班，呼籲行政院應將小年夜定為法定放假日，讓國人在小年夜真正放假。
全教總表示，除了小年夜外，5月1日是另一個應一致全國放假的節日，也才是真正符合教育部所言的親子作息一致，勞動節有上千萬勞工放假，但仍有近百萬人沒有放假，這種不一致也確實造成民眾生活的不便。
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