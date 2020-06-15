百家串連祭優惠 淡水商圈自力救濟

不等政府3倍券，淡水商圈提前推優惠，住宿、名產至少9折起跳！國民黨立委洪孟楷15日召開記者會，宣布自7月1日起至9月底，淡水老街商圈將推出優惠，多家商店推出至少9折優惠。洪孟楷說，希望等不及出遊的民眾可以優先來淡水老街玩。淡水商圈理事長盧育佑也說，商圈防疫措施很完整，民眾可以安心遊玩。

「淡水商圈從來沒有舉辦過這麼大規模的優惠活動！」記者會現場擺滿了年輪蛋糕、小魚干、煙燻鐵蛋、魷魚絲等淡水知名的產品，盧育佑說，店家都對於接下來的解封、國旅政策非常期待，先推出聯合優惠，民眾只要從捷運站出來，走過的每家店都會有優惠，而且防疫措施都很完善，請民眾安心。

「希望大家來淡水，用『新台幣』下架優質商品！」洪孟楷說，振興3倍券還要1個多月才會上路，但是淡水商圈一直是國內外觀光客的必遊之地，因此決定提前1個月超前部署，希望民眾不管有沒有振興券都可以來消費，優惠範圍從旅遊住宿、美食尋寶、伴手禮、可愛的Hello Kitty應有盡有。

「全台同時有山、海、河的地方只有淡水，除了吃吃喝喝，淡水也充滿了歷史！」台北旅人國際青年旅館店長許育榕說，淡水的特色很多，歡迎家長帶著小朋友一起進行深度旅遊，旅館除了床位打折，憑交通部「安心旅遊」優惠券可享免費住宿。

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