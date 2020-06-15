新版兒健手冊今上路 新增粉紅卡、警訊題、視力表

過去25年來，台灣的孩子從出生開始就擁有一本專屬自己的「兒童健康手冊」，全台灣有600萬人都在兒健手冊的陪伴下成長。衛生福利部國民健康署今公布最新改版手冊，新增粉紅卡（新生兒篩檢和塗氟紀錄）、發展警訊題、視力檢查表。

國健署婦幼組組長林宜靜表示，新版手冊已經發下去，即日起出生的寶寶都可望拿到。兒科醫學會副秘書長彭纯芝提醒，調查發現不到三成家長會先填好手冊再就醫，提醒家長務必先填好，診間溝通更順利。

兒科醫學會副秘書長彭纯芝表示，新版維持健康手冊與衛教手冊兩本，根據家長意見將文字精簡放大，內容統整為寶寶健康記事、衛教資料、預防接種資訊等三大部分，也讓畫面更為美觀、便於紀錄。其中，預防接種最重要的「黃卡」內容更完整，延續到青少年的疫苗，並將「新生兒篩檢記錄表」與「塗氟紀錄」另外以「粉紅卡」的方式，凸顯出來。

彭纯芝表示，新版手冊增列許多「發展警訊題」，是根據台灣本土實證新增具信效度的發展警訊，以紅字標記幫助家長了解此題意義不同。若寶寶在這個年齡仍做不到這項，就需要轉介兒科醫師去做檢查，兒科醫師視情況轉介兒童神經科醫師，進一步評估早期療育的需求，幫助孩子及時跟上。

彭纯芝舉例，發展里程碑分為粗動作、精細動作、社會行為、語言等四大面向。如果孩子在四個月時，以手肘俯臥撐時，頸部仍不能維持直立，這是肌肉張力不足的警訊，應檢查孩子是否有低肌張力的問題，或是因為營養不足、幼時常住院等原因而稍微慢了些。

六到八個月時，孩子應該要會翻身，如果照顧者習慣把孩子包緊緊、長時間抱著，孩子會因為沒機會探索而沒有發展出這項能力。手冊的紅字警訊提醒，也有助於提醒家長要去製造機會讓孩子嘗試，才能觀察孩子的發展。

新版兒健手冊新增的視力檢查表，把「EC」兩個圖卡放進手冊，幫助家長可以直接在家裡，和孩子一起練習視力檢查的動作，幫助真正的視力檢查更順利。為了加強提醒，除了醫師需填寫的健康檢查紀錄增加紅色警訊（出生到兩個月內黃疸抽血，10個月到1歲塗氟，3-7歲接受眼科視力檢查）。