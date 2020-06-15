爺奶照顧體弱多病孫子長大 兒健手冊功不可沒

過去25年來，台灣的孩子從出生開始就擁有一本專屬自己的「兒童健康手冊」，全台灣有600萬人都在兒健手冊的陪伴下成長。衛生福利部國民健康署今公布最新大改版的兒健手冊，同時邀請到使用第一版手冊的劉先生和劉媽媽，和試用最新版手冊的一歲十個月的加加及其爸爸媽媽，交流心得。

劉先生說，他今年25歲，剛好是兒童健康手冊第一屆的孩子，小時候是爺爺奶奶在照顧，從小體弱多病，手冊後面的就醫紀錄厚厚一疊。劉媽媽說，當時因為工作關係，必須把孩子放在南部給公公婆婆照顧，老人家記不得何時該帶孩子打預防針，很感謝當時的公衛護士，會幫忙在手冊上額外黏貼便條紙，提醒下次預防針時程，在兒健手冊幫助下，孩子順利長大成人。

加加媽媽說，看到手冊中有關孩子的發展里程碑，對於自己日常觀察孩子的發展很有幫助，可以透過生活中日常動作的機會，看看孩子是否能聽懂指令、拿物品給別人，即便孩子在診間因為緊張不容易配合指令，在日常生活中就看得出來。

加加爸爸說，現在網路資訊爆炸，有這樣一本全面宏觀的手冊，幫助家長可以從整體去看孩子的發展，不會停留在零碎的資訊。才知道原來孩子的發展是彎彎曲曲的前進，手冊可以幫助看到孩子發展是在往前走。

國健署婦幼組組長林宜靜表示，新改版手冊新增粉紅卡（新生兒篩檢和塗氟紀錄）、發展警訊題、視力檢查表，即日起出生的寶寶都可望拿到。國健署署長王英偉表示，每個小孩都是寶，政府要以兒童和父母為中心去支持，才能把孩子的照顧做更好，隨著時代的改變，國健署力圖發展出更資訊化的工具，今年底會推出一個婦幼主題APP，會主動透過推播提醒各項檢查和預防接種時程。

王英偉提醒，家長務必按照時程，帶孩子去接受七次兒童健檢，健檢前要先完整填好兒童健康手冊上「家長紀錄事項」的重點資料，將在家中觀察到寶寶的成長狀況或育兒相關問題記錄下來，有助於提供醫師評估寶寶的健康狀況。

七次兒童健檢的時程如下：

第一次／出生至兩個月

第二次／二至四個月

第三次／四至十個月

第四次／十個月至一歲半

第五次／一歲半至兩歲

第六次／兩歲至三歲

第七次／三歲至未滿七歲