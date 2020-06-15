注意端午粽子美味小細節 免驚熱量超標要跑操場

端午節將至，最應景莫過於「吃粽子」，由於不少是受粽子，多以糯米製成，使用高油脂五花肉食材，熱量相當高，台北市立聯合醫院研發「健康養生雜糧粽」，每顆熱量僅約250卡，營養師也建議五大飲食原則，包括少鹽少沾醬、搭配無糖飲料等，讓民眾「吃粽不吃重」，減少身體負擔。

台北市衛生局指出，市售粽子多以糯米製成，且使用高油脂五花肉食材，不僅纖維質含量少，熱量更高達500至600卡，以體重50公斤者為例，需要健走120分鐘，相當於約30圈操場，才能消耗熱量。

為讓民眾吃粽子也能顧身體，台北市立聯合醫院營養師研發「健康養生雜糧粽」，每顆只有市售粽子一半熱量約250卡，需消耗的熱量及健走時間也減半。

台北市立聯合醫院忠孝院區營養科主任陸美玲表示，「健康養生雜糧粽」添加五穀、紅藜麥等食材，增加粽子的膳食纖維，可以解決脹氣問題，且採用低脂的腱肉、雞胸肉，取代高脂的五花肉。

陸美玲也說，傳統粽子會用甜辣醬，造成鹽分攝取過高，這次使用香菇、洋蔥，讓粽子不失原味；至於民眾購買市售粽子，該如何避免熱量過高？陸美玲建議減半攝取，飯後吃一個拳頭大的水果，讓營養均衡。

另外，把握五飲食原則，讓民眾在端午節「吃粽不吃重」，包括增加膳食纖維攝取、少肥肉多蔬菜、少鹽少沾醬、多蔬多健康、搭配無糖飲料等。

隨著民眾開始陸續採買端午節食材，北市府近期赴各大賣場及市場，抽驗各式粽子、餡料及粽葉等，總計抽驗100件，品質檢驗結果均符合規定。

台北市衛生局提醒，選購端午節應景食品時，除了到信譽良好的商店購買外，儘量選擇包裝及標示完整的產品，也儘量避免購買顏色鮮艷的食品原料，並注意製售場所環境是否清潔衛生。