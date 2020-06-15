不要輕忽胃食道逆流 可能會致癌

不良的飲食習慣可能造成胃食道逆流，彰化縣員生醫院胃食道逆流診治中心主任吳文傑醫師說，據統計約有4%的胃食道逆流患者會有巴瑞特食道病變，若未及時治療，更可能演變成食道腺癌，最好以胃鏡執行熱射頻食道燒灼術根治，而健保已從今年6月起納入全額給付項目，可說是患者一大福音，也呼籲患者千萬不要拖，以免變成癌病變，就更棘手。

吳文傑說，有一名50多歲公司男主管平常飲食不正常，去年因喉頭有異物感，加上半夜經常因胸悶胸痛而失眠，經胃鏡檢查後，發現是長達3公分的巴瑞特食道病變，患者接受兩次食道熱射頻燒灼術，術後搭配藥物治療與飲食控制，一年之內，就成功擺脫胃食道逆流與巴瑞特食道病變的困擾。

吳文傑說，巴瑞特食道病變初期對人體幾乎無害且無感，所以病人容易忽略，而以為是常見的胃食道逆流，錯過黃金治療期。曾有一名病患在當地醫院做過胃鏡檢查，並治療胃食道逆流，但不到一年間卻被診斷為食道腺癌，食道腺癌最常見的原因之一，就是長期胃食道逆流造成巴瑞特食道病變後的結果。

巴瑞特食道病變是長期受胃酸刺激、反覆發炎，黏膜上皮細胞出現病變，且是種不可逆、無法自癒的癌前病變，吳文傑說，但若即時治療，不一定會發展成癌症，以往最佳根治的熱射頻食道燒灼術並非健保全額給付項目，經醫學會積極向健保局爭取下，於今年6月1日起納入給付項目，可以替患者省下7到14萬元的費用。

吳文傑說，要避免胃食道逆流及巴瑞特食道病變一定要有良好飲食習慣，否則飯後的火燒心、引發食道胸口灼熱，甚至還會造成嚴重失眠，需要忍一時口腹之欲，胃酸才不會作亂。