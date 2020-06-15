快訊

溺者比想像中安靜：無法大聲呼救時 如何判斷有人溺水？

「臉塗黑」扮泰國人 連鎖飲料店遭網友洗版轟：充滿歧視

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不要輕忽胃食道逆流 可能會致癌

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
胃食道逆流可能會產生巴瑞特食道病變，若未及時治療，更可能演變成食道腺癌。圖／員生醫院提供
胃食道逆流可能會產生巴瑞特食道病變，若未及時治療，更可能演變成食道腺癌。圖／員生醫院提供

不良的飲食習慣可能造成胃食道逆流，彰化縣員生醫院胃食道逆流診治中心主任吳文傑醫師說，據統計約有4%的胃食道逆流患者會有巴瑞特食道病變，若未及時治療，更可能演變成食道腺癌，最好以胃鏡執行熱射頻食道燒灼術根治，而健保已從今年6月起納入全額給付項目，可說是患者一大福音，也呼籲患者千萬不要拖，以免變成癌病變，就更棘手。

吳文傑說，有一名50多歲公司男主管平常飲食不正常，去年因喉頭有異物感，加上半夜經常因胸悶胸痛而失眠，經胃鏡檢查後，發現是長達3公分的巴瑞特食道病變，患者接受兩次食道熱射頻燒灼術，術後搭配藥物治療與飲食控制，一年之內，就成功擺脫胃食道逆流與巴瑞特食道病變的困擾。

吳文傑說，巴瑞特食道病變初期對人體幾乎無害且無感，所以病人容易忽略，而以為是常見的胃食道逆流，錯過黃金治療期。曾有一名病患在當地醫院做過胃鏡檢查，並治療胃食道逆流，但不到一年間卻被診斷為食道腺癌，食道腺癌最常見的原因之一，就是長期胃食道逆流造成巴瑞特食道病變後的結果。

巴瑞特食道病變是長期受胃酸刺激、反覆發炎，黏膜上皮細胞出現病變，且是種不可逆、無法自癒的癌前病變，吳文傑說，但若即時治療，不一定會發展成癌症，以往最佳根治的熱射頻食道燒灼術並非健保全額給付項目，經醫學會積極向健保局爭取下，於今年6月1日起納入給付項目，可以替患者省下7到14萬元的費用。

吳文傑說，要避免胃食道逆流及巴瑞特食道病變一定要有良好飲食習慣，否則飯後的火燒心、引發食道胸口灼熱，甚至還會造成嚴重失眠，需要忍一時口腹之欲，胃酸才不會作亂。

有胃食道逆流者更要注意要少吃酸性食物，以免加重胃液酸度；吃飯要少湯水，避免胃內液體多，例如搭配一大杯飲料的超值全餐就千萬不要；少攝取奶類，奶類飲料易產生脹氣，提升逆流發生率，最好以黑咖啡、單純茶飲就好；少甜食及碳酸飲料，甜食會促進胃酸的分泌量，碳酸飲料則會導致脹氣、增加打嗝次數(賁門放鬆)，增加逆流機會；慢慢吃飯，充分咀嚼、每餐吃２０分鐘以上，吃太快、直接吞，容易導致脹氣，甚至會有消化不良或產生其他胃腸道疾病。

胃食道逆流可能會產生巴瑞特食道病變，若未及時治療，更可能演變成食道腺癌，員生醫院胃食道逆流診治中心主任吳文傑講解如何以胃鏡執行熱射頻食道燒灼術根治。圖／員生醫院提供
胃食道逆流可能會產生巴瑞特食道病變，若未及時治療，更可能演變成食道腺癌，員生醫院胃食道逆流診治中心主任吳文傑講解如何以胃鏡執行熱射頻食道燒灼術根治。圖／員生醫院提供

胃食道逆流 患者

延伸閱讀

建築工人食道黏膜長白斑 醫師：應戒菸酒、過熱食物

地瓜、白粥其實更傷胃！2原則避免胃食道逆流變成癌

8成胃食道逆流照不出病症！ 長時間發炎恐變成食道癌

李維維首接台語劇3天就後悔 靠「炮仔聲」練演技被嫌爛

相關新聞

「炎如盛夏」高溫36度 吳德榮：無梅雨提早結束訊息

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局所屬「氣象預報中心」綜合所有的分析資料，利用統計、數值模擬等預報方法，於5月31日發布長期天氣展望：預測6月「雨量正常」的機率最高；並無任何梅雨有提早結束的訊息。

減重失敗都是澱粉的錯？ 誤會大了！是「它」在扯你後腿

澱粉除提供身體的醣類熱量來源外，其中還有很多的礦物質及維生素B群以及膳食纖維，可幫助腸胃道消化，若長期缺乏，加上水分或蔬菜若也攝取不足，便祕就會上身。

14歲國中少女咳嗽皮膚癢 竟是淋巴癌找上門

新竹一位14歲國中少女近一個月持續出現咳嗽、流鼻水和皮膚搔癢症狀，體重一個月不但減輕3公斤，晚上睡覺還會冒汗，本以為是過敏，直到發燒和咳嗽症狀加劇才就醫。經新竹馬偕醫院醫師黃鼎煥診斷，發現少女竟罹患惡性淋巴癌何杰金氏淋巴瘤第二期。

巨木參天的能量之地 太平山國家森林遊樂區

太平山國家森林遊樂區最重要也最知名的建築，非太平山莊莫屬了！作為園區內主要的旅宿及餐飲、休憩據點及管理中心，太平山莊不單單只是「服務旅客」，更是自然與人的重要相接

到台中大安濱海樂園看大風車療癒 聽著海聲入睡

喜歡豪華露營、野奢莊園的旅遊方式嗎？位於台中大安濱海樂園，超令人期待的「向海那漾Nayang Beach」將於7月1日新開幕，將帶來獨特不一樣的海洋風情。順著台61線西濱快速公路一路南行，沿途濕地、漁港、風車、海平面交織成美麗景致，來到有「北福隆、中大安、南墾丁」的台中大安濱海樂園

影／文蛤、綁繩萬里蟹亂放生 她悍然擋下2千斤龍虎斑

往年基隆和平島、正濱漁港等海域，常會有宗教團體進行一些祭拜儀式後進行放生，很多都不適合，放生如同「放死」，有的連文蛤、綁繩的萬里蟹、淡水龜都直接丟入海中。基隆市政府嚴把關，去年基隆市政府產發處海洋及農漁發展科長蔡馥嚀就擋下2千斤龍虎斑。

新版兒健手冊今上路 新增粉紅卡、警訊題、視力表

過去25年來，台灣的孩子從出生開始就擁有一本專屬自己的「兒童健康手冊」，全台灣有600萬人都在兒健手冊的陪伴下成長。衛生...

電影看一半 被逮怎麼辦？參與反殖民運動的那些年

上海電影在台灣開始捲起風潮的1920年代，也是台灣反殖民運動團體臺灣文化協會（文協）從力量集結到因路線分離的風風雨雨年代。對殖民者來說，電影是宣傳殖民者文明與治績的最佳工具，從早期來台放映電影而後也拍攝宣傳治績的高松豐次郎，到台灣教育會都執行了這樣的任務。

爺奶照顧體弱多病孫子 兒健手冊功不可沒

過去25年來，台灣的孩子從出生開始就擁有一本專屬自己的「兒童健康手冊」，全台灣有600萬人都在兒健手冊的陪伴下成長。衛生...

勞動部鼓勵畢業生「衝就業」 就業滿3個月可拿2萬獎金

適逢畢業季節來臨及國新冠肺炎疫情已漸趨和緩，就業市場逐步復甦之際，勞動部即日起開辦「青年就業獎勵計畫」，針對108學年度...

注意端午粽子美味小細節 免驚熱量超標要跑操場

端午節將至，最應景莫過於「吃粽子」，由於不少是受粽子，多以糯米製成，使用高油脂五花肉食材，熱量相當高，台北市立聯合醫院研...

不要輕忽胃食道逆流 可能會致癌

不良的飲食習慣可能造成胃食道逆流，彰化縣員生醫院胃食道逆流診治中心主任吳文傑醫師說，據統計約有4%的胃食道逆流患者會有巴...

熱門新聞

補教數學名師解不出題代表這刀切太多…長庚最棘手腦瘤開顱個案

口罩貴4倍太離譜？ 業者：原物料大漲回不去了！

「炎如盛夏」高溫36度 吳德榮：無梅雨提早結束訊息

一張圖看天氣 周末鋒面逼近北部海面將變天

17縣市大雨特報！ 注意雷擊及強陣風

獨／剛滿2年！水果三明治「J Fruit Mart」6月底熄燈

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。