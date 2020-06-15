不要輕忽胃食道逆流 可能會致癌
不良的飲食習慣可能造成胃食道逆流，彰化縣員生醫院胃食道逆流診治中心主任吳文傑醫師說，據統計約有4%的胃食道逆流患者會有巴瑞特食道病變，若未及時治療，更可能演變成食道腺癌，最好以胃鏡執行熱射頻食道燒灼術根治，而健保已從今年6月起納入全額給付項目，可說是患者一大福音，也呼籲患者千萬不要拖，以免變成癌病變，就更棘手。
吳文傑說，有一名50多歲公司男主管平常飲食不正常，去年因喉頭有異物感，加上半夜經常因胸悶胸痛而失眠，經胃鏡檢查後，發現是長達3公分的巴瑞特食道病變，患者接受兩次食道熱射頻燒灼術，術後搭配藥物治療與飲食控制，一年之內，就成功擺脫胃食道逆流與巴瑞特食道病變的困擾。
吳文傑說，巴瑞特食道病變初期對人體幾乎無害且無感，所以病人容易忽略，而以為是常見的胃食道逆流，錯過黃金治療期。曾有一名病患在當地醫院做過胃鏡檢查，並治療胃食道逆流，但不到一年間卻被診斷為食道腺癌，食道腺癌最常見的原因之一，就是長期胃食道逆流造成巴瑞特食道病變後的結果。
巴瑞特食道病變是長期受胃酸刺激、反覆發炎，黏膜上皮細胞出現病變，且是種不可逆、無法自癒的癌前病變，吳文傑說，但若即時治療，不一定會發展成癌症，以往最佳根治的熱射頻食道燒灼術並非健保全額給付項目，經醫學會積極向健保局爭取下，於今年6月1日起納入給付項目，可以替患者省下7到14萬元的費用。
吳文傑說，要避免胃食道逆流及巴瑞特食道病變一定要有良好飲食習慣，否則飯後的火燒心、引發食道胸口灼熱，甚至還會造成嚴重失眠，需要忍一時口腹之欲，胃酸才不會作亂。
有胃食道逆流者更要注意要少吃酸性食物，以免加重胃液酸度；吃飯要少湯水，避免胃內液體多，例如搭配一大杯飲料的超值全餐就千萬不要；少攝取奶類，奶類飲料易產生脹氣，提升逆流發生率，最好以黑咖啡、單純茶飲就好；少甜食及碳酸飲料，甜食會促進胃酸的分泌量，碳酸飲料則會導致脹氣、增加打嗝次數(賁門放鬆)，增加逆流機會；慢慢吃飯，充分咀嚼、每餐吃２０分鐘以上，吃太快、直接吞，容易導致脹氣，甚至會有消化不良或產生其他胃腸道疾病。
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