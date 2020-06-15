買安心？消基會抽查12家「抗菌」乾洗手 全無醫療許可

自新冠肺炎疫情發生以來，標榜具有「抗菌」、「滅菌」等字樣的產品廣告，屢見不鮮，且似乎成為了熱賣的保證。但日前某知名網站的負責人，卻因販售註明具有療效的乾洗手，而遭到台北市衛生局開罰60萬元。

消基會為維護消費者權益，4月中針對6家網購平台分別以「抗菌乾洗手」搜尋，各抽查2樣產品，共12件，種類包含噴霧式、凝膠式及泡沫式不等，產品金額由260元到799元。

消基會表示，檢視其價格、成份、廣告宣稱、認證等項目，經調查分析結果，發現12件産品中，全數均查無產品許可證字號，但卻都作具有醫療效能的宣傳；另部分產品成份標示不清，或以經過歐盟認證，SGS認證加強宣傳效果。

消基會表示，本次調查的12項抗菌乾洗手產品均有「抗菌」的宣稱，且有些還有「抑菌」、「除菌」、「消毒」等用詞，然而不論是哪種說法，此類產品均僅作一般手部、皮膚清潔用途，依衛福部函釋不得宣稱醫療效能(如：殺菌、消毒等），使用這樣的用語足以混淆消費者對其產生錯誤期待，可能觸犯藥事法第69條，依法可處新台幣60萬元以上2千5百萬元以下罰鍰。

乾洗手直接接觸皮膚，成份為何是挑選時的重要考量。消基會表示，本次調查的12樣產品只有7家(58％)有成份標示於販售頁面，其餘5家僅在廣告中提到部份成份，成份未明將使消費者選購時難以判斷是否符合自身需求，消毒、殺菌作用機轉不明也讓人難以判斷效果，建議業者於網路販售時應充分揭露產品成份。

此外，調查的12樣產品中，在販售頁面有明確標示製造商的只有1件，2件在廣告圖中能辨別製造商，其餘9家(75％)均未能看出製造商資訊。

消基會表示，因新型冠狀病毒疫情而生的各種「抗菌」乾洗手，儘管宣稱有抗菌效果，實際上本次調查中卻沒有一家實際有醫療許可資格，消費者購買之前不妨先以商品名稱、製造商搜尋看看，確保商品有許可證字號，避免使用來路不明的產品。

消基會呼籲主管機關應主動查核此類產品，包含其製造商、產品宣稱等資訊，而非等民眾檢舉後才開罰。並且針對此類易混淆產品，應於公開資訊頁面明確說明管理準則，使消費者選購時更有判斷的依據。

消基會也呼籲政府應對本次疫情中出現大量的「防疫」產品(包含乾洗手、紫外線燈等)設立相關檢驗標準、廣告宣稱限制，避免讓劣質的商品賺取黑心暴利，並造成民眾健康財產的損失。