癲癇藥物恐產生交互作用 食藥署要求仿單加註警語

治療癲癇藥物常用藥品valproic acid與另一款癲癇藥物topiramate可能產生交互作用引起高血氨症，因此食藥署彙整國內外相關資料後，要求兩款藥品均須於中文仿單註明可能引發「高血氨症」以及兩種藥物一起使用交互作用的相關安全資訊，並限期於明年1月31日前完成變更，否則將不准輸入或製造。

振興醫院神經內科主任級醫師賴達昌表示，valproic acid因其治療範圍較廣泛，不論全身性、局部性癲癇或是小兒癲癇都可使用，是癲癇常用的藥物。除此之外，有些情緒持續亢奮精神科病患，也會使用此類藥物。

由於這類藥物容易使病人發胖，因此也些病人會改用topiramate的治療癲癇藥物，數量不多，約前述藥物的三分之一。但賴達昌表示，這兩類藥物雖可一起使用，但通常為單獨使用，且要注意可能肝功能問題。

食藥署表示，因國內接獲疑似因使用含topiramate及valproic acid成分藥品產生交互作用引起高血氨症的案例。高血氨症可能出現噁心、疲勞、嗜睡、意識障礙和運動失調等症狀。

因此食藥署彙整國內、外相關資料進行整體性評估，含valproate類藥品應於中文仿單「警語及注意事項」、「交互作用」及「不良反應」處統一加刊高血氨症及與topiramate交互作用之相關安全資訊；含topiramate成分藥品的中文仿單也需應將「交互作用」處刊載的「高氨尿症」修正為「高血氨症」或「高氨血症」。

食藥署已要求各廠商於110年1月31日前完成仿單變更，若逾期未完成，將不准輸入或不准製造，且可能廢止相關許可證。