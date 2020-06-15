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華航明起陸續恢復越洋航線熱餐 7月後這些航線都增班

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
中華航空今天說，明天起陸續調整越洋航線餐點服務。圖／中華航空提供
中華航空今天說，明天起陸續調整越洋航線餐點服務。圖／中華航空提供

隨著國內疫情趨緩，中華航空宣布，明天起陸續調整越洋航線餐點服務，除防疫餐盒外，另提供一份熱餐主食。華航也說，7月起，開始增加部分客運航班，區域航線包含日本東京、曼谷、新加坡、吉隆坡及檳城等，越洋航線則包括洛杉磯、舊金山、阿姆斯特丹及法蘭克福等。

華航說，持續關注全球疫情，配合政府防疫政策並檢視市場需求，逐步調整運能規畫及機上服務。疫情期間機上服務首重「防疫、抗疫」原則，提供旅客一次性餐盒及用品。隨著疫情趨緩，明天起陸續提供熱食，期待給長程航線旅客較舒適的旅程，後續將視疫情情勢，彈性恢復全線餐點服務。

華航說，考量倫敦蓋威克機場(LGW)地勤代理公司暫停代理業務，為持續服務旅客，原台北往返倫敦蓋威克機場航線，將自19日至10月24 日短期調整為台北往返倫敦希斯洛機場(LHR)營運。

不過，華航表示，因倫敦當地實施國境管制及評估訂位需求，航班初期僅載貨營運， 7月3日至7 月31日期間計畫每周營運乙班載客航班往返；去程每周五台北-倫敦希斯洛、回程每周六倫敦希斯洛-台北將提供載客服務，其餘航班為載貨營運，8月以後航班將續視各國邊境管制措施及市場需求機動調整。

至於7月起增加部分客運航班，華航說官網及Mobile APP新推出「航班營運」專區，旅客可透過專區查詢未來 43 天航班資訊，輕鬆確認航班規畫後續行程。

倫敦 華航

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