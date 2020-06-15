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調養身體去針灸 扎針處紅腫變蜂窩性組織炎

中央社 / 花蓮縣15日電

花蓮一名40多歲男子接受針灸治療調養身體，不料扎針的腳背出現紅腫，原以為被蚊蟲叮咬，卻越腫越大、甚至痛到無法行走，才到醫院急診，經醫師檢查後，發現是細菌造成感染引發蜂窩性組織炎。

收治這名病人的門諾醫院急診科醫師陳永昌表示，因蜂窩性組織炎急診就醫的患者並不少見，有些患者因為車禍摔傷，覺得只是皮膚破皮就忽略傷口應立即清潔，導致細菌入侵引發感染才就醫。所幸這名病人搭配抗生素藥物治療後，傷口已逐漸好轉。

陳永昌說，夏天到了，不少人熱衷海上活動，不小心踩到珊瑚礁或是海膽的刺，以為只是皮膚輕微刮傷而繼續在海水裡活動，忽略細菌可能因此趁虛而入。另外，像是被有毒性的蚊蟲叮咬或是其他穿刺行為如打針、針灸等所造成的小傷口，都可能因為身體免疫力的下降或是針具消毒不夠乾淨而引發蜂窩性組織炎。

陳永昌指出，皮膚是身體的第一層防線，一旦有傷口或是皮膚破損，細菌就容易入侵到皮膚下層，若本身免疫力差或是有糖尿病等慢性疾病，就可能會造成皮下組織的感染，引發蜂窩性組織炎。若未即時就醫治療，傷口惡化可能會併發敗血症，民眾不可輕忽。

門諾醫院急診部主任鄧學儒表示，有些患者原本皮膚狀況就不好，有濕疹、乾癬甚至是皮膚龜裂等問題，雖然不是直接性傷口，但因為皮膚狀況不佳，細菌同樣容易入侵進而引發蜂窩性組織炎。

鄧學儒呼籲，受傷別輕忽，一旦傷口出現紅腫、熱、疼痛等症狀，應立即就醫，由專業醫師進行治療。由於蜂窩性組織炎為局部的細菌感染，治療上通常會先以口服抗生素為主，大多數患者服用後皆能緩解病症且逐漸痊癒，若病徵太嚴重，無明顯改善者，就會讓病患住院使用針劑型抗生素，讓發炎狀況慢慢消退。

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