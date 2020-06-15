聽新聞
test
0:00 / 0:00
1280定期票打7折密技看這 共享機車會員用悠遊付享優惠
悠遊付1,280雙北公共運輸定期票功能於4月底正式上線，替雙北通勤族帶來更便利購買、續購、進出閘門的優勢，現在更針對同時擁有共享機車會員的通勤族祭出限時獨家優惠，凡WeMo Scooter或iRent會員自6月15日至7月15日止，在悠遊付的「嗶乘車」上首次購買1,280定期票者，即可享7折優惠。
根據悠遊卡公司統計，1,280定期票自推出後替許多在雙北之間來回的通勤族有效節省每個月的交通費用支出超過25%。這次首度提供超殺的7折優惠，活動期間凡WeMo Scooter或iRent會員，透過悠遊付嗶乘車功能首度購買1,280定期票並登錄，就能回饋新台幣384元至悠遊付帳戶，相當於只要896元就能擁有1,280定期票，雙北公共運具坐到飽（淡海輕軌除外），WeMo Scooter及iRent會員各限量1,000個名額。
悠遊卡公司表示，iRent或WeMo Scooter會員多為通勤距離遠高於平均的族群，也是1,280月票高度潛在需求者，透過1,280月票與共享機車可有效連結通勤時第一及最後一哩路。悠遊付後續也將再推異業合作，針對購買1,280定期票的消費者推出相關優惠。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言