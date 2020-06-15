1280定期票打7折密技看這 共享機車會員用悠遊付享優惠

悠遊付1,280雙北公共運輸定期票功能於4月底正式上線，替雙北通勤族帶來更便利購買、續購、進出閘門的優勢，現在更針對同時擁有共享機車會員的通勤族祭出限時獨家優惠，凡WeMo Scooter或iRent會員自6月15日至7月15日止，在悠遊付的「嗶乘車」上首次購買1,280定期票者，即可享7折優惠。

根據悠遊卡公司統計，1,280定期票自推出後替許多在雙北之間來回的通勤族有效節省每個月的交通費用支出超過25%。這次首度提供超殺的7折優惠，活動期間凡WeMo Scooter或iRent會員，透過悠遊付嗶乘車功能首度購買1,280定期票並登錄，就能回饋新台幣384元至悠遊付帳戶，相當於只要896元就能擁有1,280定期票，雙北公共運具坐到飽（淡海輕軌除外），WeMo Scooter及iRent會員各限量1,000個名額。