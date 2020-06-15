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影/端午辟邪 中醫大新竹附醫教DIY中藥香包

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
藥劑科今年端午節特別調配了七種藥材，製成具有防蚊驅蟲、化濕醒脾及芳香辟穢功效的中藥香包。記者陳斯穎／攝影
藥劑科今年端午節特別調配了七種藥材，製成具有防蚊驅蟲、化濕醒脾及芳香辟穢功效的中藥香包。記者陳斯穎／攝影

端午節即將到來，中國醫藥大學新竹附設醫院特別在6月19日舉辦「端午聰明選，健康很粽要」講座，且當天看診民眾只要出示看診單或掛號證明等，並在該院粉絲團按讚分享，便可獲贈一個具有防蚊驅蟲、化濕醒脾及芳香辟穢功效的中藥香包，民眾也可選擇自己DIY製作，數量有限請把握。

中醫大新竹附醫表示，農曆5月5日就是「端午」節，在古代因5月天氣炎熱，毒害蟲齊動故稱5月為「惡月」或「百毒月」，古人取用5種植物，稱為「五瑞」來驅除各種毒害。

藥劑科總藥師黃柏豪說，菖蒲被認為是「五瑞」之首，而艾草是中醫溫灸用的藥草，祓除蟲毒瘟疫，招來身體健康。這些植物多具有濃烈的「香氣」可以驅除溽暑毒害，可以健身，有的則具有毒性，可以毒制毒。

藥劑科今年端午節特別調配了七種藥材，紫蘇、葉佩蘭、藿香、石菖蒲、艾葉、香茅及薄荷，製成中醫大新竹附醫專屬包裝的端午中藥香包，氣味芳香，香遠益清。當天來院看診的民眾只要出示看診單或掛號證明或檢查證明，在中醫大新竹附醫指定粉絲團按讚加分享，即可獲贈一個中藥香包或可當場DIY 製作，數量有限。

另外，當天早上9點，營養科吳婉瑜營養師也在一樓大廳安排講座，說明健康吃粽的飲食要點，並提供民眾養生五穀粽食譜及做法，內含紫米、燕麥、糙米、小米、蕎麥、雞肉、竹筍、香菇、花生等營養豐富的低卡食材，教大家如何健康吃粽不肉重。

黃柏豪也提醒，孕婦不宜佩掛氣味過於濃烈的香包，且有些藥物如薄荷，對蠶豆症幼童長期接觸並不合適，而本活動中藥香包藥包內有不織布包裹，加上外層有布的隔絕，相對安全，但如果撕開，使中藥材外漏，要注意勿使幼童吞服以免發生危險；若有特殊疾病或生理狀態仍宜詢問中醫。

藥劑科今年端午節特別調配了七種藥材，製成具有防蚊驅蟲、化濕醒脾及芳香辟穢功效的中藥香包。記者陳斯穎／攝影
藥劑科今年端午節特別調配了七種藥材，製成具有防蚊驅蟲、化濕醒脾及芳香辟穢功效的中藥香包。記者陳斯穎／攝影
中藥香包中共有七種藥材，紫蘇、葉佩蘭、藿香、石菖蒲、艾葉、香茅及薄荷。記者陳斯穎／攝影
中藥香包中共有七種藥材，紫蘇、葉佩蘭、藿香、石菖蒲、艾葉、香茅及薄荷。記者陳斯穎／攝影

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