陽明防疫英雄／吳易企確保檢驗品質 北榮驗病毒四基因

新興的新冠肺炎疫情爆發之初，醫檢部門迫切需要建立一套檢測方法。台北榮總於國內公布首例個案當日即連繫請教疾管署，兩天內建立起檢測平台，接下來檢測小組除針對疑似檢體檢驗兩種新冠病毒目標基因，更增加兩種品質控制基因的檢測，要求更嚴格且更精準。

當時擔任台北榮總病理檢驗部病毒組組長的吳易企，參與院內檢測流程建立的整個過程。她畢業於陽明大學醫技系與生化所，她認為，校方提供學生的基礎研究訓練相當紮實，給予臨床工作極大幫助。

吳易企親赴疾管署請教檢測流程，當時只需檢測RdRp 基因、E 基因與 N 基因中的兩種即可。不過，北榮為進一步確認檢體採檢品質，因此加測人類細胞 RNase P 基因的表現量。同時，為確保核酸萃取品質，在萃取過程中加入外來病毒 EAV 核酸。若接下來的即時核酸放大反應未偵測到 RNase P 及 EAV 基因，就可知該次檢驗品質不佳的原因所在。

吳易企說，醫檢師是全醫院接觸病毒時間最長的人，且面對新興病毒之初，檢驗工作相當手工而具風險。以核酸萃取為例，臨床檢體低溫送達後實驗室後，醫檢師會穿戴兔寶寶裝（防水防護衣）進到核酸萃取室，在生物安全操作櫃將檢體自採檢管取出，加入試劑混合溶解病毒外套膜；接著經震盪、混合、離心等程序，再沖洗雜質與離心，如此反覆進行三次，最後再將病毒核酸溶出。手工核酸萃取時間約一點五小時，「手指頭往往很痠」。

接著，要將萃取出的核酸作新冠病毒目標基因的放大及偵測，醫檢師要配置反應所需的試劑，藉螢光探針的螢光表現量來檢測檢體是否有新冠病毒，從配置試劑到反應完成，過程耗時近兩小時。

台北榮總二月下旬引進核酸自動萃取儀，將最費工也最危險的檢驗環節自動化，國內傳出疫情以來檢驗超過五千支檢體。加上醫檢師輪三班服務，因此從採檢到發報告約五到六小時，病人等待時間不到八小時，比多數醫院更具效率。在五月初，台北榮總更將整個新冠肺炎檢測自動化，醫檢師只要花十五分鐘作檢體前處理，然後送入自動化病毒檢測儀器，約三個半小時就能產出報告。