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陽明防疫英雄／吳易企確保檢驗品質 北榮驗病毒四基因

聯合報 / 記者羅真／台北即時報導
台北榮總病理檢驗部微生物科醫檢師吳易企參與院內新病毒檢測流程建立。圖／吳易企提供
台北榮總病理檢驗部微生物科醫檢師吳易企參與院內新病毒檢測流程建立。圖／吳易企提供

新興的新冠肺炎疫情爆發之初，醫檢部門迫切需要建立一套檢測方法。台北榮總於國內公布首例個案當日即連繫請教疾管署，兩天內建立起檢測平台，接下來檢測小組除針對疑似檢體檢驗兩種新冠病毒目標基因，更增加兩種品質控制基因的檢測，要求更嚴格且更精準。

當時擔任台北榮總病理檢驗部病毒組組長的吳易企，參與院內檢測流程建立的整個過程。她畢業於陽明大學醫技系與生化所，她認為，校方提供學生的基礎研究訓練相當紮實，給予臨床工作極大幫助。

吳易企親赴疾管署請教檢測流程，當時只需檢測RdRp 基因、E 基因與 N 基因中的兩種即可。不過，北榮為進一步確認檢體採檢品質，因此加測人類細胞 RNase P 基因的表現量。同時，為確保核酸萃取品質，在萃取過程中加入外來病毒 EAV 核酸。若接下來的即時核酸放大反應未偵測到 RNase P 及 EAV 基因，就可知該次檢驗品質不佳的原因所在。

吳易企說，醫檢師是全醫院接觸病毒時間最長的人，且面對新興病毒之初，檢驗工作相當手工而具風險。以核酸萃取為例，臨床檢體低溫送達後實驗室後，醫檢師會穿戴兔寶寶裝（防水防護衣）進到核酸萃取室，在生物安全操作櫃將檢體自採檢管取出，加入試劑混合溶解病毒外套膜；接著經震盪、混合、離心等程序，再沖洗雜質與離心，如此反覆進行三次，最後再將病毒核酸溶出。手工核酸萃取時間約一點五小時，「手指頭往往很痠」。

接著，要將萃取出的核酸作新冠病毒目標基因的放大及偵測，醫檢師要配置反應所需的試劑，藉螢光探針的螢光表現量來檢測檢體是否有新冠病毒，從配置試劑到反應完成，過程耗時近兩小時。

台北榮總二月下旬引進核酸自動萃取儀，將最費工也最危險的檢驗環節自動化，國內傳出疫情以來檢驗超過五千支檢體。加上醫檢師輪三班服務，因此從採檢到發報告約五到六小時，病人等待時間不到八小時，比多數醫院更具效率。在五月初，台北榮總更將整個新冠肺炎檢測自動化，醫檢師只要花十五分鐘作檢體前處理，然後送入自動化病毒檢測儀器，約三個半小時就能產出報告。

基因 榮總 新冠肺炎

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