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陽明防疫英雄／徐永年帶領部桃守護邊境阻疫情
新冠肺炎自中國大陸發跡蔓延全球，機場是圍堵病毒首要防線。衛福部桃園醫院是最靠近桃園國際機場的醫院，收治全台第一例確診個案、也是國內收治最多確診個案的醫院。
種種現實條件，使桃園醫院成為最早設置戶外發燒篩檢站、最早利用穿戴式裝置來監測患者健康，也首度於國內嘗試以血漿置換術搶回重症個案的生命。
桃園醫院院長徐永年回想，新屋分院收治國內首例確診患者那天，醫院內大小編制的LINE群組叮咚作響，患者從機場到醫院接受採檢、確診與收治住院的每個過程，負責單位均謹慎且快速通報。
面對未知病毒之初，所有人高規格戒備，進隔離病房的醫護均層層穿上「兔寶寶裝」。衛福部長陳時中晚間十點致電關心，40分鐘後就到院視察，全院氣氛緊張。
隔天起，桃園醫院成立戶外發燒篩檢站，並開始於每天晨間召開防疫會議。徐永年說，醫院面對新興傳染病，不僅需要聽命中央指示，更需要內部良好分工與高度整合。為讓每個專業決策均能順利落實於院內各個現場，他要求會議記錄必須公開於網路，同時要求各科主管每天下午進行會議紀錄的導讀。
應變管理機制逐漸建立起來，桃園醫院陸續收治56名確診者，占國內確診人數近八分之一、居全國之冠，目前已有53人解除隔離。隨著未來邊境開放，疫情可能捲土再來，徐永年自信地說「我們準備好了」。
徐永年自陽明大學醫學系畢業，於雲林縣四湖鄉衛生所、多家醫院服務，並曾擔任台中市衛生局長。他說，陽明大學的周碧瑟教授積極帶領學生擔任「防癌十字軍」，早在70年代就至偏鄉推動子宮頸抹片檢查，校方更於畢業典禮鼓勵學生服務偏鄉，不少學生接下使命服務於社會各個領域，影響自己亦甚深。
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