陽明防疫英雄／徐永年帶領部桃守護邊境阻疫情

新冠肺炎自中國大陸發跡蔓延全球，機場是圍堵病毒首要防線。衛福部桃園醫院是最靠近桃園國際機場的醫院，收治全台第一例確診個案、也是國內收治最多確診個案的醫院。

種種現實條件，使桃園醫院成為最早設置戶外發燒篩檢站、最早利用穿戴式裝置來監測患者健康，也首度於國內嘗試以血漿置換術搶回重症個案的生命。

桃園醫院院長徐永年回想，新屋分院收治國內首例確診患者那天，醫院內大小編制的LINE群組叮咚作響，患者從機場到醫院接受採檢、確診與收治住院的每個過程，負責單位均謹慎且快速通報。

面對未知病毒之初，所有人高規格戒備，進隔離病房的醫護均層層穿上「兔寶寶裝」。衛福部長陳時中晚間十點致電關心，40分鐘後就到院視察，全院氣氛緊張。

隔天起，桃園醫院成立戶外發燒篩檢站，並開始於每天晨間召開防疫會議。徐永年說，醫院面對新興傳染病，不僅需要聽命中央指示，更需要內部良好分工與高度整合。為讓每個專業決策均能順利落實於院內各個現場，他要求會議記錄必須公開於網路，同時要求各科主管每天下午進行會議紀錄的導讀。

應變管理機制逐漸建立起來，桃園醫院陸續收治56名確診者，占國內確診人數近八分之一、居全國之冠，目前已有53人解除隔離。隨著未來邊境開放，疫情可能捲土再來，徐永年自信地說「我們準備好了」。