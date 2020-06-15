陽明防疫英雄／何祥齡：面對病毒 訂出準則助同仁前行

台灣圍堵新冠肺炎病毒成績亮眼，病毒分子檢測的精準度與量能是重要關鍵之一，臨床檢驗實驗室如能提供快速且正確的檢測報告，就能使病患在第一時間獲得即時照護，有效阻絕病毒擴散，並降低前線醫護人員的感染風險。

台北榮總在國內疫情初期率先啓動三班輪值檢測機制，每六小時出具一批次病毒檢測報告，過去數月來以病毒核酸檢測守住這第一道抗疫防線的幕後要角，是病理檢驗部一般檢驗科主任何祥齡。

何祥齡畢業於陽明大學醫學生物技術暨檢驗學系，又於生物化學暨分子生物研究所取得博士學位。在醫技系的求學過程中，陽明大學提供她紮實的醫學教育訓練。

何祥齡說，醫技系學生在校均接受許多與醫學系學生必修課程相當的基礎醫學訓練，且因陽明大學與台北榮總教學合作，醫技系學生可接觸更多具臨床經驗與背景的師資。生化研究所的訓練，不僅提昇她邏輯思考與解決問題的能力，更讓她在職場上面對各種危機時，發揮科學研究精神與毅力逐一克服。

何祥齡說，北榮病理檢驗部因應疫情，一月底就啟動全台唯一三班輪值的檢測機制，但當時因人力有限，每個班別僅由一名醫事檢驗師輪值，因此，每位醫檢同仁當班時，不僅需要獨自面對高傳染性且所知甚少的新冠病毒，更肩負限時出具正確檢測結果的沉重使命，一度有同仁身心壓力過大而瀕臨崩潰。

面對實驗室醫檢同仁的情緒，何祥齡深入了解同仁身心壓力來源，分析問題，積極建立與時俱進的新冠病毒核酸分子檢測標準作業程序（SOP）以及檢測結果應變指引（Algorithm），讓實驗室的醫檢同仁在進行檢測分析時有所依循，提高檢測效率與準確度。同時，她重新整合部內人力資源，減輕同仁面對疫情的壓力與不安。

因著完善的作業制度與有效的人力運用，北榮在將近半年的疫情期間，持續三班輪值檢測，高效率的檢測超過五千支檢體，更協助敦睦艦隊官士兵的大量檢體檢測作業。同時亦率先全台，提供六小時交件的快速自費新冠肺炎核酸檢測。

隨著國內疫情趨緩，可預見國境將逐步開放，須觀察疫情是否可能捲土重來。何祥齡說，不論未來發展如何，這段期間所累積的抗疫經驗及持續精進的檢測方法流程，北榮已具備充分的檢測量能與應變能力；除了核酸檢測，北榮目前已著手建置高通量且快速的自動化血清抗體檢測平台。面對下一波的疫情及大規模篩檢的需求，何祥齡表示，「我們已經準備好了」。