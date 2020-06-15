陽明防疫英雄／陽光耀參與編纂重症照護治療指引

新冠肺炎年初爆發，面對未知疾病，什麼藥物有效？該如何照護？疾管署發布的感染臨床處置指引，依據國際文獻和第一線治療病人的經驗不停調整；當醫師面對急性呼吸衰竭患者或重症病人該如何治療，也陸續推出照護治療指引。這些指引是許多專家的心血成果，其中一位便是台北榮總呼吸治療科主任陽光耀。

參與編纂這些指引絕非偶然，陽光耀說，都奠基於台灣過去每一次面對傳染病威脅的經驗，包括2003年SARS大流行，還有2016年的流感大爆發。

新冠肺炎目前在台灣400多例確診個案中，僅7人死亡，代表台灣重症照護的進步，且達到一定的水準，例如對於急性呼吸窘迫患者藉由呼吸器的精確設定減少肺部損傷，對於無法經過呼吸器病人利用俯臥性通氣來照護等。

陽光耀說，SARS期間，自己還是年輕主治醫師，當時的醫師在完全沒有準備及缺乏完善部署下，面對未知疾病救治病人，更遑論由中央訂出治療指引，各家醫院都是「摸石子過河」。

當時陽光耀也在陽明大學就讀臨床醫學研究所，針對急性呼吸窘迫和敗血症等如何照護近研究，且從SARS後，便沒有離開加護病房的照護工作，也組織研究團隊，透過多中心模式探討最好的治療策略。

2016年，流感重症病人達300多人，遠高於現在新冠肺炎重症人數，當時衛福部緊急調度加護病床和葉克膜。陽光耀認為，這都是不斷地對未來做準備，這次制定新冠肺炎照護指引時，即有過去的臨床經驗支持，作為參考。

能夠透過研究、臨床經驗制定指引，陽光耀認為多虧在陽大念研究所時打好的基礎，他目前也在陽大擔任教職，在帶學生的過程中，除了啟發想法，也能與其他專家合作，讓他編指引時發揮過去跟不同研究者的人際互動，「找到對的人編對的章節」。