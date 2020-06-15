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陽明防疫英雄／陳潤秋領軍人口最多縣市靈活應變快速

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
新北市衛生局長陳潤秋曾任國健署副署長，如今到第一線落實過去制定的政策，運用自己所長對抗疫情，成就感更高。圖／陳潤秋提供
新北市衛生局長陳潤秋曾任國健署副署長，如今到第一線落實過去制定的政策，運用自己所長對抗疫情，成就感更高。圖／陳潤秋提供

「大年初二回娘家，我那天卻率隊看口罩工廠。」新北市衛生局長陳潤秋回憶一月初至今的防疫過程，無日無夜更沒有假日，某天得知全台要補班，反而開心「其他單位也上班，不用等到下周了。」面對疫情，天天都得溝通協調，加上中央政策一直調整、疫調壓力龐大，當聽到其他部會也上班時，竟然為此高興。

陳潤秋說，對新北市來說，這次防疫最難的部分有三點，一直中央政策一直調整、二是管制人數龐大、三是疫調得膽大心細。她說新冠肺炎是大家都沒見過的新興傳染病，傳染途徑雖愈來愈清楚，但在滾動式的瞭解中，中央必須快速調整政策，地方也隨之因應而跟著動起來。

陳潤秋笑說，地方衛生局人員也要追直播記者會，因為得到訊息的速度與記者同步，常常記者會上發布，地方第一次聽到有這項新政策。例如3月19日實施邊境管制，記者會上宣布即日生效，當時還有點懷疑，與中央確認才知「係金A」，當時壓力超大，馬上要想出配套措施，還沒有拿到中央指引之前，只能邊做邊學，同時又得接民眾抱怨電話，「現在已經回想不起來當時的日子是怎麼過的。」

邊境管制讓地方壓力最大的就是「管制人數龐大」，陳潤秋說，新北市人口多達400多萬，曾經單日新增居家檢疫人數多達1萬3000多人，中央配發的手機瞬間不夠，居家檢疫者也有人出狀況，例如因為沒人照料三餐，於是離開居家檢疫地點，或家裡垃圾堆滿地卻無法處理等。

為了解決居家檢疫面臨的問題，新北市率先協助送飯、倒垃圾，並成立第一個居家關懷中心，跨局處合作此時很重要，也需解決居家檢疫者就醫問題。陳潤秋說，當時討論會議上，各局處拋出想法，新聞局長還用自己坐月子的經驗，提醒「14天肯定超無聊」，後續加碼做了關懷包，可以在家運動，與業者結合讓居家檢疫者能免費在家追劇。

陳潤秋說，此次疫情最大的挑戰應該是疫調，新北人口數多，相對需要疫調的人也多，仰賴民眾記憶找出感染源，真的碰上很大的挑戰，記得某次有位接觸者A與接觸者B，都恰巧忘記曾經短暫碰過面，疫調人員是透過路口監視影像，發現二人接觸過，才找到感染源。

陳潤秋是陽明大學第二屆的公費生，曾至偏鄉服務，先到花東推廣子宮頸抹片檢查，也去過偏鄉替孩子抓頭蝨、條蟲等，看見城鄉差距一步一步因自己努力而改變，後來因為學妹邱淑媞問她，「要不要來做公共衛生啊？」接下國健署副署長。她笑說，過去擔任副署長時，總被笑說「只出一掌嘴」，現在走到第一線落實過去制定的政策，運用自己所長對抗疫情，成就感更高。

居家檢疫 衛生局

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