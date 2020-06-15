陽明防疫英雄／林邑璁：感染科醫師像偵探一樣找出病因

感染科門診「到底看什麼病？」，一般人生病鮮少會到醫院掛感染科門診，但新冠肺炎疫情來襲，感染科扮演著舉足輕重的角色，不但要在第一線照顧感染傳染病的病人，還必須負責醫院感染控制，台北榮總感染科主治醫師林邑璁便是其中一員。

林邑璁表示，年初新冠肺炎從中國大陸武漢爆發時，感染科醫師便著手準備院內感控因應，提供專業意見給醫院管理者做判斷和規畫，將疑似病人和一般病人作分流。

除了第一時間收到指揮中心訊息因應疫情，林邑璁說，還需不時更新文獻資訊來加強院內感控。例如在指揮中心擴大篩檢肺炎病人前，北榮就針對所有到院的呼吸道症狀病人，以分子生物學的方式檢驗十幾種的病毒，及早判定病人是否需要隔離。

另外，中國在一月底時便已陸續發表研究，林邑璁發現文獻中提到，患者的鐵蛋白、乳酸脫氫酶等實驗室診斷數據升高，因此將生理數據這些加入標準化檢驗，可更快辨識病例。

林邑璁表示，醫院裡每個科別，大都有一個負責的器官，但全身每個系統都可能發生感染症，因此感染科必須從全人角度出發，像偵探一樣，搜集各種線索與證據診斷病人持續感染或發燒的原因，給予最適切的治療。

面對新冠肺炎這樣的傳染病，一開始根本不知該怎麼治療時，林邑璁之前便曾依據文獻報告，替一位正從發燒轉向重症的病人施用奎寧藥物；和國外不同的是，國外文獻顯示，很多患者合併使用抗生素治療，但他認為發燒的樣態顯示無細菌感染疑慮，便大膽停掉抗生素，單用奎寧，病人後來也順利出院。

雖然奎寧有效與否仍有待商榷，但林邑璁認為，感染科的使命就是帶回最新最快的訊息，除了知道哪些藥物可使用，更重要是如何使用、何時使用，以及透過文獻了解院內感控的方式。

林邑璁表示，這次能夠快速面對疫情，來自於過去在陽明大學時扎實的基礎科學訓練，以及北榮的臨床訓練。尤其陽明大學和北榮鄰近，讓他得以在感染科總醫師訓練時，利用空檔回陽大補強基礎，旁聽微生物與免疫學，和小十幾屆學弟妹一起修課。

他說，面對後疫情時代，疫苗研發還是未知數，身為感染科醫師，更應該把臨床問題和病毒學、檢驗等基礎科學討論合作，並透過生理監測，對病人設計更智慧化的監測系統，才能更快地將疑似個案分流，避免醫療體系崩潰。