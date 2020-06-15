快訊

身價千億「美的集團」創辦人何享健遭挾持 公安拘5人

荒野「黑」鏢客？美國黑人牛仔 被歷史遺忘的西部風雲

陽明防疫英雄／林邑璁：感染科醫師像偵探一樣找出病因

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
台北榮總感染科主治醫師林邑璁示，年初新冠肺炎從中國大陸武漢爆發時，感染科醫師便著手準備院內感控因應，提供專業意見給醫院管理者，將疑似病人和一般病人分流。 圖／取自台北榮總醫師個人簡介網頁
台北榮總感染科主治醫師林邑璁示，年初新冠肺炎從中國大陸武漢爆發時，感染科醫師便著手準備院內感控因應，提供專業意見給醫院管理者，將疑似病人和一般病人分流。 圖／取自台北榮總醫師個人簡介網頁

感染科門診「到底看什麼病？」，一般人生病鮮少會到醫院掛感染科門診，但新冠肺炎疫情來襲，感染科扮演著舉足輕重的角色，不但要在第一線照顧感染傳染病的病人，還必須負責醫院感染控制，台北榮總感染科主治醫師林邑璁便是其中一員。

林邑璁表示，年初新冠肺炎從中國大陸武漢爆發時，感染科醫師便著手準備院內感控因應，提供專業意見給醫院管理者做判斷和規畫，將疑似病人和一般病人作分流。

除了第一時間收到指揮中心訊息因應疫情，林邑璁說，還需不時更新文獻資訊來加強院內感控。例如在指揮中心擴大篩檢肺炎病人前，北榮就針對所有到院的呼吸道症狀病人，以分子生物學的方式檢驗十幾種的病毒，及早判定病人是否需要隔離。

另外，中國在一月底時便已陸續發表研究，林邑璁發現文獻中提到，患者的鐵蛋白、乳酸脫氫酶等實驗室診斷數據升高，因此將生理數據這些加入標準化檢驗，可更快辨識病例。

林邑璁表示，醫院裡每個科別，大都有一個負責的器官，但全身每個系統都可能發生感染症，因此感染科必須從全人角度出發，像偵探一樣，搜集各種線索與證據診斷病人持續感染或發燒的原因，給予最適切的治療。

面對新冠肺炎這樣的傳染病，一開始根本不知該怎麼治療時，林邑璁之前便曾依據文獻報告，替一位正從發燒轉向重症的病人施用奎寧藥物；和國外不同的是，國外文獻顯示，很多患者合併使用抗生素治療，但他認為發燒的樣態顯示無細菌感染疑慮，便大膽停掉抗生素，單用奎寧，病人後來也順利出院。

雖然奎寧有效與否仍有待商榷，但林邑璁認為，感染科的使命就是帶回最新最快的訊息，除了知道哪些藥物可使用，更重要是如何使用、何時使用，以及透過文獻了解院內感控的方式。

林邑璁表示，這次能夠快速面對疫情，來自於過去在陽明大學時扎實的基礎科學訓練，以及北榮的臨床訓練。尤其陽明大學和北榮鄰近，讓他得以在感染科總醫師訓練時，利用空檔回陽大補強基礎，旁聽微生物與免疫學，和小十幾屆學弟妹一起修課。

他說，面對後疫情時代，疫苗研發還是未知數，身為感染科醫師，更應該把臨床問題和病毒學、檢驗等基礎科學討論合作，並透過生理監測，對病人設計更智慧化的監測系統，才能更快地將疑似個案分流，避免醫療體系崩潰。

新冠肺炎 疫情 醫師

延伸閱讀

陽明防疫英雄／黃智生一手協助陽大醫院P2負壓實驗室

陽明防疫英雄／徐迺維一手擘畫宜蘭抗疫藍圖

黃達夫／面對新興疾病 只能從頭學習

陽明防疫英雄／楊純豪打造陽大醫院一條龍負壓隔離設備

相關新聞

「炎如盛夏」高溫36度 吳德榮：無梅雨提早結束訊息

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局所屬「氣象預報中心」綜合所有的分析資料，利用統計、數值模擬等預報方法，於5月31日發布長期天氣展望：預測6月「雨量正常」的機率最高；並無任何梅雨有提早結束的訊息。

14歲國中少女咳嗽皮膚癢 竟是淋巴癌找上門

新竹一位14歲國中少女近一個月持續出現咳嗽、流鼻水和皮膚搔癢症狀，體重一個月不但減輕3公斤，晚上睡覺還會冒汗，本以為是過敏，直到發燒和咳嗽症狀加劇才就醫。經新竹馬偕醫院醫師黃鼎煥診斷，發現少女竟罹患惡性淋巴癌何杰金氏淋巴瘤第二期。

巨木參天的能量之地 太平山國家森林遊樂區

太平山國家森林遊樂區最重要也最知名的建築，非太平山莊莫屬了！作為園區內主要的旅宿及餐飲、休憩據點及管理中心，太平山莊不單單只是「服務旅客」，更是自然與人的重要相接

到台中大安濱海樂園看大風車療癒 聽著海聲入睡

喜歡豪華露營、野奢莊園的旅遊方式嗎？位於台中大安濱海樂園，超令人期待的「向海那漾Nayang Beach」將於7月1日新開幕，將帶來獨特不一樣的海洋風情。順著台61線西濱快速公路一路南行，沿途濕地、漁港、風車、海平面交織成美麗景致，來到有「北福隆、中大安、南墾丁」的台中大安濱海樂園

影／文蛤、綁繩萬里蟹亂放生 她悍然擋下2千斤龍虎斑

往年基隆和平島、正濱漁港等海域，常會有宗教團體進行一些祭拜儀式後進行放生，很多都不適合，放生如同「放死」，有的連文蛤、綁繩的萬里蟹、淡水龜都直接丟入海中。基隆市政府嚴把關，去年基隆市政府產發處海洋及農漁發展科長蔡馥嚀就擋下2千斤龍虎斑。

影/端午辟邪 中醫大新竹附醫教DIY中藥香包

端午節即將到來，中國醫藥大學新竹附設醫院特別在6月19日舉辦「端午聰明選，健康很粽要」講座，且當天看診民眾只要出示看診單...

陽明防疫英雄／徐永年帶領部桃守護邊境阻疫情

新冠肺炎自中國大陸發跡蔓延全球，機場是圍堵病毒首要防線。衛福部桃園醫院是最靠近桃園國際機場的醫院，收治全台第一例確診個案...

陽明防疫英雄／何祥齡：面對病毒 訂出準則助同仁前行

台灣圍堵新冠肺炎病毒成績亮眼，病毒分子檢測的精準度與量能是重要關鍵之一，臨床檢驗實驗室如能提供快速且正確的檢測報告，就能...

陽明防疫英雄／吳易企確保檢驗品質 北榮驗病毒四基因

新興的新冠肺炎疫情爆發之初，醫檢部門迫切需要建立一套檢測方法。台北榮總於國內公布首例個案當日即連繫請教疾管署，兩天內建立...

陽明防疫英雄／陳潤秋領軍人口最多縣市靈活應變快速

「大年初二回娘家，我那天卻率隊看口罩工廠。」新北市衛生局長陳潤秋回憶一月初至今的防疫過程，無日無夜更沒有假日，某天得知全...

陽明防疫英雄／陽光耀參與編纂重症照護治療指引

新冠肺炎年初爆發，面對未知疾病，什麼藥物有效？該如何照護？疾管署發布的感染臨床處置指引，依據國際文獻和第一線治療病人的經...

陽明防疫英雄／林邑璁：感染科醫師像偵探一樣找出病因

感染科門診「到底看什麼病？」，一般人生病鮮少會到醫院掛感染科門診，但新冠肺炎疫情來襲，感染科扮演著舉足輕重的角色，不但要...

熱門新聞

補教數學名師解不出題代表這刀切太多…長庚最棘手腦瘤開顱個案

口罩貴4倍太離譜？ 業者：原物料大漲回不去了！

一張圖看天氣 周末鋒面逼近北部海面將變天

「炎如盛夏」高溫36度 吳德榮：無梅雨提早結束訊息

17縣市大雨特報！ 注意雷擊及強陣風

獨／剛滿2年！水果三明治「J Fruit Mart」6月底熄燈

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。