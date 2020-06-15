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陽明防疫英雄／徐迺維一手擘畫宜蘭抗疫藍圖

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
宜蘭縣政府衛生局長徐迺維曾經歷過17年前SARS，體悟抗疫不只是病毒戰，更是一場物資戰。 圖／徐迺維提供
宜蘭縣政府衛生局長徐迺維曾經歷過17年前SARS，體悟抗疫不只是病毒戰，更是一場物資戰。 圖／徐迺維提供

宜蘭縣衛生局長徐迺維是宜蘭防疫的靈魂人物，在中央疫情指揮中心二級開設時，他已早一步把宜蘭防疫層級拉高到一級開設。他透露，超前部署的原因是一月初時，他與同是陽大畢業的疾管署副署長莊人祥在一場聚會中，討論中國大陸的情勢，讓他警覺心大大提升，馬上整備轄內醫療院所、調度口罩

徐迺維曾經歷過17年前SARS，體悟抗疫不只是病毒戰，更是一場物資戰。

徐迺維說，這次疫情發展軌跡與17年非常相似，大陸擠牙膏式地發布訊息，台灣只能主動挖掘，一月初與莊人祥的聚會中，都提到大陸宣稱「新冠病毒有限度地人傳人」，兩人不約而同認為，「這就是人傳人的警訊息」，加上泰國、日本傳出境外移入確診個案，讓他更是緊張。

宜蘭於一月廿日成立二級指揮中心，不到4天就拉到一級開設。考量台灣是島國，若有個案一定是「境外」入侵，徐迺維說，當天就定調對抗新冠肺炎必須「阻絕境外、嚴守醫院」。1月24日，他於除夕當天要求轄內醫療院所全面量測體溫，2月3日完成口罩調度，但才調度口罩，中央就下令集中管理。徐迺維笑說，前一秒才跟縣長報告物資無虞，下一秒就被中央回收。

疫情初期，個案數少，宜蘭幾乎沒有確診個案，但到三月爆發歐美返台潮，居家檢疫量暴增，加上三月發生醫院院內感染事件。徐迺維當時下了一個非常重要的決定，新竹以北轉院至宜蘭者，無論任何疾病，都強制住進單人房14天，降低高風險患者與他人接觸機會。

4月疫情逐漸趨緩，卻又爆發敦睦艦隊染疫事件，徐迺維說，「那段時間是最緊張的時刻」，疑似個案進入社區的可能性大增，當時已經做好封城的準備，好在連續兩個14天都沒有新增案例，他才卸下緊繃的心情。

另一起最令他頭痛的就是「短耳口罩」事件，中央配送的口罩，掛耳過短，民怨瞬間上升，第一時間反應，但中央卻說「不能換」。正急著想該怎麼辦時，還好媒體在指揮中心記者會上提問，得到正向回應。

徐迺維說，醫學系畢業後，原本在醫院裡從事臨床工作，卻因為「太雞婆」，被抓去做醫務管理，也因為接觸管理對公共衛生有興趣，進一步在陽明大學鑽研公共衛生，學到流行病基礎、統計方法，但要落實學問，必須「主動發掘問題」，他笑說，自己也徹底發揮管閒事的精神，希望所學幫助更多民眾。

口罩 疫情 衛生局

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