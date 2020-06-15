陽明防疫英雄／黃智生一手協助陽大醫院P2負壓實驗室

4月中旬，我國爆發首起艦隊群聚感染，300多位官兵集中宜蘭檢疫，陽明大學附設醫院設置的P2負壓實驗室，整備一個多月後緊急派上用場，當時一天來了32件檢體，生物操作櫃一度滿到塞不下，但也因為陽大附醫設置的實驗室，讓宜蘭的檢驗量可達到一天100件以上。

新冠肺炎疫情來得又快又急，陽大附醫被衛福部指定為宜蘭縣的應變醫院。二月初，陽明大學校長、疾管署前署長郭旭崧希望陽大附醫必須負擔更多責任，檢驗實驗室得立即派上用場，但檢視陽大附醫檢驗實驗室，獨缺排氣的高效濾網（HEPA），當時以為只要換上符合規定的濾網即可，沒想到廠商缺料，一等就是一個多月。

陽明大學醫技系副教授黃智生協助陽大附醫設置P2負壓實驗室，雖然只要等一個多月，疫情當頭卻無比漫長，二月之後，疫情快速攀升，宜蘭的檢體只能送到台北榮總，但因缺料而只能等待，為了不讓等待白費，先把PCR設備買齊、完成人員訓練，終於在4月13日啟用，一啟用，馬上面對磐石艦挑戰。

黃智生說，P2負壓實驗室上線後，4月18日開始接受陽大附醫以外的檢體，敦睦艦隊群聚感染事件隨即爆發，檢驗量瞬間大增。初期檢驗結果都呈現陰性，檢驗團隊常自我懷疑「是不是檢驗方式錯了？」「機器壞了？」直到4月23日驗到第一件陽性個案。

黃智生笑說自己永遠記得這一天，4月23日也是他太太的生日，檢驗發現第一起陽性個案，他當天返家告訴太太，不過太太完全沒辦法理解他的興奮。

陽大附醫P2負壓實驗室尚未成立前，宜蘭縣採檢檢體必須舟車勞頓送到台北榮總，檢體運送再加上檢驗，至少2天，設置實驗室後，宜蘭縣採檢的檢體半天之內就能得到結果，上下午可各收一批檢體，當天就能完成檢驗。

黃智生說，縮短檢驗結果出爐時間，最大的好處使醫院病床周轉率增加，負壓隔離病房資源有限，等待採檢過程都要占用負壓隔離病房，一旦採檢陰性，能幫醫院早一點空出負壓隔離病房。