宜蘭頭城天空出現「火彩虹」讓人驚豔 像極了火焰鳥

宜蘭頭城、礁溪方向的天空，昨天傍晚出現豔麗的彩虹雲，當下被蘭陽博物館館長陳碧珠拍下貼臉書，有人驚豔形容是白海豚、媽祖化身，最妙的是藝人邰智源在粉專寫「出現火焰鳥，病毒退散」，吸引網友分享貼文。

由於昨天凌晨宜蘭外海出現規模6.0的地震，有人懷疑是「地震雲？」但宜蘭氣象站表示，這種像是豔火般的火彩虹，其實與地震無關，是雲朵冰晶折射陽光所產生， 天氣好的時候比較有可能出現，尤其是夏天。

宜蘭氣象站解釋，彩虹雲與彩虹都是陽光照射水氣，所產生的折射現象，但形成彩虹雲的條件，更需要特定光線角度，照射高空雲朵的冰晶，才有機會產生，看的人也必須站對角度，否則也看不見，是罕見的天象。

彩虹雲形成多半在下午夕陽西落時，要天氣晴朗、高空又有積雲，才有機會出現。

位於頭城鎮的蘭陽博物館，館長陳碧玲昨天下午5點多看到艷麗的天象，他先用手機拍下一張照片，後來又空拍機拍了兩張貼在臉書上，引起網友驚呼「太美了」、「異象」、「媽祖廟出巡」，有人看到貼文，馬上跑出去外面，看但已經不見了。