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14歲國中少女咳嗽皮膚癢 竟是淋巴癌找上門

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
電腦斷層影像可明顯看見少女胸部縱膈腔有一顆13.5公分的腫瘤（黃鼎煥手指與紅色箭頭處）。圖／新竹馬偕醫院提供
電腦斷層影像可明顯看見少女胸部縱膈腔有一顆13.5公分的腫瘤（黃鼎煥手指與紅色箭頭處）。圖／新竹馬偕醫院提供

新竹一位14歲國中少女近一個月持續出現咳嗽、流鼻水和皮膚搔癢症狀，體重一個月不但減輕3公斤，晚上睡覺還會冒汗，本以為是過敏，直到發燒和咳嗽症狀加劇才就醫。經新竹馬偕醫院醫師黃鼎煥診斷，發現少女竟罹患惡性淋巴癌何杰金氏淋巴瘤第二期。

黃鼎煥指出，該少女頸部淋巴腺腫大，經X光檢查，胸部縱膈腔有一顆13.5公分腫瘤，電腦斷層更發現腫瘤已壓迫雙側支氣管造成狹窄，導致少女咳嗽加劇，若再延遲就醫，腫瘤更大恐會壓扁支氣管而無法呼吸，造成生命危險。

少女確診惡性淋巴癌後，隨即展開勇敢抗癌之路，經化療與局部放射線治療後，少女呼吸恢復順暢、皮膚搔癢緩解、各種不適症狀逐漸改善。八個月後終於重拾健康，開心地回到校園與同學見面。

黃鼎煥說，淋巴癌好發年齡為5至18歲，屬於孩童常見癌症第三位，早期的淋巴癌常沒有症狀或症狀輕微，不易察覺及診斷。

淋巴癌發病的常見症狀，包括發燒曾就醫未改善且找不到原因，一周以上仍持續發燒；頸部、腋窩或腹股溝淋巴結腫大；夜間盜汗、咳嗽、呼吸急促；不明原因的體重下降。

另外，淋巴癌目前致病明確原因仍不清楚，初步有四項相關因素，包括免疫功能不全，服用免疫抑制劑的病童，及先天、後天免疫不全病童。細菌或病毒感染，EB病毒、第一型人類T細胞淋巴瘤白血病病毒、C肝病毒、疱疹8型病毒(HHV-8)或幽門螺旋桿菌感染等。基金突變，引起致癌基因活化，導致淋巴癌發生。環境長期暴露在一些化學製劑下，如甲醛、殺蟲劑、染髮劑等。

黃鼎煥提醒，許多家長擔心孩童身體無法承受抗癌治療，尋求偏方或是延遲治療等，都是錯誤的觀念。大部分好發於兒童的癌症治療反應好，且身體對於治療的承受度高，各器官的再生恢復能力都強過成人。何杰金氏淋巴瘤整體治癒率可達8至9成以上，兒童癌症治癒率高，早期診斷，早期接受正規治療，才能有效治癒癌症。

X光影像顯示，可明顯看見少女胸部縱膈腔有一顆13.5公分的腫瘤（手指與紅色箭頭處）。圖／新竹馬偕醫院提供
X光影像顯示，可明顯看見少女胸部縱膈腔有一顆13.5公分的腫瘤（手指與紅色箭頭處）。圖／新竹馬偕醫院提供

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