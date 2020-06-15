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遺傳狐臭海外求職碰壁 輕熟女回台防疫先除臭

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
光田綜合醫院整形外科主任吳文宏說明狐臭治療方式（圖中女示範者，非患者）。記者游振昇／攝影
光田綜合醫院整形外科主任吳文宏說明狐臭治療方式（圖中女示範者，非患者）。記者游振昇／攝影

28歲王姓女子到美國求職因體味重碰壁煩惱，甚至有面試官點明她有體味問題，她去年在美求職逾半年都遭婉拒，今年初回台遇新冠疫情延遲返美，認為機不可失，決心就醫根除長年以來的困擾。到光田綜合醫院，經過檢查確診她是遺傳造成的狐臭，透過迷你水刀手術根除腋下、乳暈和會陰部的狐臭問題。

光田綜合醫院整形外科主任吳文宏指出，王小姐曾在美國讀碩士，一直希望畢業後能獲得工作機會留在當地，可是每次求職過關斬將到最後一關時，若面試官皺鼻、摸鼻的動作都讓她很在意，因為她自知有體味，也一直使用體香劑或香水來掩飾，無奈面試總是未錄取，打擊她的信心，決定趁返台防疫就醫解決。

吳文宏說，造成體味不佳的原因有很多，首先要排除個人身體和環境清潔的問題，例如運動汗臭通常洗個澡就能改善；多數人忽略的是食物造成的體味，喜愛吃蒜頭、大蒜或韭菜等味道濃厚的食物，也會在短時間內影響身體氣味，等新陳代謝後異味才會消失。

要留意的是體味可能和疾病有關，吳文宏說，身體表皮有大範圍的傷口，例如壞死性肌膜炎，膿瘍、褥瘡或糖尿病，甚至腫瘤等疾病也可能影響體味，必須經過治療而改善。

也有遺傳體質造成，例如多汗、狐臭等，症狀輕者可利用止汗劑、香膏或香水遮掩，當上述方式無效又遇上人際問題時則透過手術可大幅改善。王小姐經檢查有濕黃耳垢，內衣乳暈、袖子腋下有黃色汙漬痕跡等狐臭徵兆，加上家族中父親也有狐臭問題，決心手術根除。

吳文宏表示，目前醫療上仍以外科手術治療狐臭效果最佳。狐臭是人體腺體之一的頂漿腺分泌物與表皮細菌作用後產生之不佳氣味，透過手術刮除頂漿腺，刮除得愈乾淨，除氣味效果就愈好；對身體組織傷害愈少、復原愈快速，因此一邊刮除、一邊有沖水降溫減少傷害的迷你水刀手術順應而生。

迷你水刀比一般旋轉螺旋鋼刀的好處是無熱效應，對身體組織傷害小，傷口癒合快；面狀刮除比線狀刮除效果快、乾淨。若手術加上組織膠使用，可快速癒合，瘀青極少。

若患者對皮膚上有微小傷口仍憂慮手術，醫療科技也發展出無傷口的超音波震盪破壞頂漿腺組織，或利用微波熱能破壞頂漿腺和汗腺的手術，不過上述2方式除狐臭效果只有50%到70%。民眾可諮詢整形外科專科醫師，了解並選擇自己最合宜的方法。不過無論是採取哪一種狐臭手術都未涵蓋在健保給付內，民眾需自費。

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