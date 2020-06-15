陽明防疫英雄／楊純豪打造陽大醫院一條龍負壓隔離設備

國立陽明大學附設醫院是新冠肺炎的責任醫院，從急診室、病房到開刀房擁有完善的負壓隔離設備，而為了讓鄉親可以快速送驗檢體，最近更爭取補助建置P2實驗室，成為全國第一個由地方政府與醫院共同打造的P2實驗室，一連串努力作為，贏得病人對醫院的信賴與掌聲。

陽大醫院曾有之前收治SARS患者的經驗，以致十幾年前擴建蘭陽院區時，就已充分考量負壓隔離設備。院長楊純豪表示，他不得不佩服當年建院的遠見與擘畫，現在醫院急診室有二間負壓式的看診空間，病人在這裡接受檢查後，再以專用通道送進負壓隔離病房，整個送醫的防疫過程做到滴水不漏。

更難得的是，蘭陽院區在2016年10月啟用時就已興建負壓式開刀房，即便是醫學中心也很少見到負壓開刀房，院長楊純豪說，陽大醫院從急診、住院病房到開刀房擁有「負壓一條龍」隔離設備，可見這所醫院對自己的期許有多高，同時也深深了解身為一所大學醫院與責任醫院未來所應該扮演的角色。

早年建院經費被立法院砍到剩下20億元，以致就算有完善的建築結構，部分檢驗設備仍捉襟見肘。以這次新冠肺炎檢體送驗為例，送到台北檢驗來回要3天時間，疑似病人從住院到採驗沒事出院，前後要花4天才能空出病房；病人要轉院到台北，也必須經過二次採檢呈現陰性才能轉院，對於重症病人緩不濟急。

楊純豪表示，為了守護鄉親健康，醫院努力爭取補助添購檢驗設備，陽大校長郭旭崧也全力支持，在校長「防疫視同作戰，速度決定一切」指示方向下，陽大醫院獲得縣政府肯定並補助250萬元，今年4月成立全台第一個地方政府與在地醫院聯手打造的P2實驗室，讓新冠肺炎檢驗從原本要送到台北的3天時間，縮短為在地檢驗的4小時，這是宜蘭之福。

陽明醫學院時期的首任院長韓偉，對學生的品性及學習要求極高，第一屆人才濟濟，奠定良好基礎。楊純豪是宜蘭人，陽明大學醫學系第七屆畢業生，該屆優秀同學還有國健署前署長邱淑媞及宜蘭縣衛生局長徐迺維等人，都在各行各業克盡己職。