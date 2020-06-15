快訊

為何北韓金與正近日對南韓愈來愈強硬？專家：另有所圖

日本「貓島」毒殺案：從愛貓熱到尊重生命的人貓共存社會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陽明防疫英雄／楊純豪打造陽大醫院一條龍負壓隔離設備

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
熱心民眾送來的感謝禮物，讓第一線抗疫人員開心又感動。圖／陽大醫院提供
熱心民眾送來的感謝禮物，讓第一線抗疫人員開心又感動。圖／陽大醫院提供

國立陽明大學附設醫院是新冠肺炎的責任醫院，從急診室、病房到開刀房擁有完善的負壓隔離設備，而為了讓鄉親可以快速送驗檢體，最近更爭取補助建置P2實驗室，成為全國第一個由地方政府與醫院共同打造的P2實驗室，一連串努力作為，贏得病人對醫院的信賴與掌聲。

陽大醫院曾有之前收治SARS患者的經驗，以致十幾年前擴建蘭陽院區時，就已充分考量負壓隔離設備。院長楊純豪表示，他不得不佩服當年建院的遠見與擘畫，現在醫院急診室有二間負壓式的看診空間，病人在這裡接受檢查後，再以專用通道送進負壓隔離病房，整個送醫的防疫過程做到滴水不漏。

更難得的是，蘭陽院區在2016年10月啟用時就已興建負壓式開刀房，即便是醫學中心也很少見到負壓開刀房，院長楊純豪說，陽大醫院從急診、住院病房到開刀房擁有「負壓一條龍」隔離設備，可見這所醫院對自己的期許有多高，同時也深深了解身為一所大學醫院與責任醫院未來所應該扮演的角色。

早年建院經費被立法院砍到剩下20億元，以致就算有完善的建築結構，部分檢驗設備仍捉襟見肘。以這次新冠肺炎檢體送驗為例，送到台北檢驗來回要3天時間，疑似病人從住院到採驗沒事出院，前後要花4天才能空出病房；病人要轉院到台北，也必須經過二次採檢呈現陰性才能轉院，對於重症病人緩不濟急。

楊純豪表示，為了守護鄉親健康，醫院努力爭取補助添購檢驗設備，陽大校長郭旭崧也全力支持，在校長「防疫視同作戰，速度決定一切」指示方向下，陽大醫院獲得縣政府肯定並補助250萬元，今年4月成立全台第一個地方政府與在地醫院聯手打造的P2實驗室，讓新冠肺炎檢驗從原本要送到台北的3天時間，縮短為在地檢驗的4小時，這是宜蘭之福。

陽明醫學院時期的首任院長韓偉，對學生的品性及學習要求極高，第一屆人才濟濟，奠定良好基礎。楊純豪是宜蘭人，陽明大學醫學系第七屆畢業生，該屆優秀同學還有國健署前署長邱淑媞及宜蘭縣衛生局長徐迺維等人，都在各行各業克盡己職。

楊純豪非常感謝學校給予嚴謹的訓練，他因為是公費生，曾返鄉在北榮蘇澳分院實習服務2年，之後回台北榮總，長年到宜蘭支援陽大醫院看診，與在地鄉親培養濃厚感情；前年9月接任院長，楊純豪也成為陽大附醫第一位出生自宜蘭的在地院長，宜蘭鄉親口中「宜蘭大病院」的掌舵者。

陽明大學校長郭旭崧（右二）支持成立P2實驗室，在地快速篩檢，造福蘭陽鄉親。圖／陽大醫院提供
陽明大學校長郭旭崧（右二）支持成立P2實驗室，在地快速篩檢，造福蘭陽鄉親。圖／陽大醫院提供
陽大醫院從急診、住院病房到開刀房擁有「負壓一條龍」隔離設備，連醫學中心都很難辦到。圖／陽大醫院提供
陽大醫院從急診、住院病房到開刀房擁有「負壓一條龍」隔離設備，連醫學中心都很難辦到。圖／陽大醫院提供
陽大醫院楊純豪院長（右一)與張克昌副院長，領導對抗新冠肺炎疫情的靈魂人物。圖／陽大醫院提供
陽大醫院楊純豪院長（右一)與張克昌副院長，領導對抗新冠肺炎疫情的靈魂人物。圖／陽大醫院提供
各界寫來的感謝卡片及信函，讓陽大醫院人員十分感動。記者戴永華／攝影
各界寫來的感謝卡片及信函，讓陽大醫院人員十分感動。記者戴永華／攝影

新冠肺炎 衛生局 患者

延伸閱讀

陽明防疫英雄／張丞淯抗煞曾寫遺書 這次感受各界溫暖

陽明防疫英雄／張克昌讓陽大醫院戰線延伸至蘭陽檢疫所

新聞眼／想升官副閣揆 拚好防疫期末考

百工防疫第七課！竹科新貴也要遵守社交距離，室外1公尺、室內1.5公尺，就像吉魯巴！

相關新聞

「炎如盛夏」高溫36度 吳德榮：無梅雨提早結束訊息

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局所屬「氣象預報中心」綜合所有的分析資料，利用統計、數值模擬等預報方法，於5月31日發布長期天氣展望：預測6月「雨量正常」的機率最高；並無任何梅雨有提早結束的訊息。

影／文蛤、綁繩萬里蟹亂放生 她悍然擋下2千斤龍虎斑

往年基隆和平島、正濱漁港等海域，常會有宗教團體進行一些祭拜儀式後進行放生，很多都不適合，放生如同「放死」，有的連文蛤、綁繩的萬里蟹、淡水龜都直接丟入海中。基隆市政府嚴把關，去年基隆市政府產發處海洋及農漁發展科長蔡馥嚀就擋下2千斤龍虎斑。

陽明防疫英雄／張克昌讓陽大醫院戰線延伸至蘭陽檢疫所

防疫視同作戰，要做到滴水不漏。陽大醫院副院長張克昌這次擔任新冠肺炎蘭陽檢疫所指揮官，他負責認真，為求防疫精準到位，幾乎不眠不休全力以赴，帶領著大家打了一場完美的防疫之戰。

陽明防疫英雄／張丞淯抗煞曾寫遺書 這次感受各界溫暖

陽明大學附設醫院護理部副主任張丞淯17年前是對抗SARS的護理人員，這次也投入新冠肺炎抗疫工作，SARS當年資訊不透明，各界因為恐懼而排斥護理人員，她曾難過到寫下遺書，但這次「幸福多了」，各界給她們暖暖的愛，讓第一線醫護人員有堅強後盾，更以抗疫為榮。

陽明防疫英雄／楊純豪打造陽大醫院一條龍負壓隔離設備

國立陽明大學附設醫院是新冠肺炎的責任醫院，從急診室、病房到開刀房擁有完善的負壓隔離設備，而為了讓鄉親可以快速送驗檢體，最...

亂放生衝擊潮境保育區 海科館展開獵「龍」計畫

宗教團體、民眾任意放生造成生態浩劫，基隆市保育區潮境公園海域就不斷出現被放生的外來種龍虎斑、紅鼓魚。龍虎斑非常會吃，體質又強健，威脅原生種石斑導致食物大減，海科館擬具獵龍計畫日前已下海一次，近日擬再找時機移除。基隆海域和漁港還發現有人放生白蝦、文蛤、淡水龜，根本沒有活命的機會。

影／龜吼水溝成螯蝦天堂 挖洞毀農田成另類釣蝦場

淨灘志工陳信助日前經過龜吼馬路邊的水溝看著一群人圍在水溝旁，好奇停下車看，竟發現民眾釣了一整桶的螯蝦，「這會不會太誇張了」，看了好一會兒，他說，這就是移工口中的小龍蝦，外來種的螯蝦大肆入侵，水溝很髒牠還能活下來很厲害。

搞錯時地放生變放死 基市府嚴把關放流魚種

又開始放生的季節，往年基隆和平島、正濱漁港等海域，常會有宗教團體進行一些祭拜儀式後進行放生，很多都不適合，放生如同「放死」。有鑑於此，基隆市政府向各各宗教團體宣導放生魚種要事先申請，並會給予建議魚種，日前市府和宗教團體一起放流魚苗，挑選基隆沿近海域在地原生物種，有釣魚界「夢幻之魚」美稱的斑石鯛魚苗及嘉鱲魚苗。

瘋日環食不用出國 來這裡看得到「關鍵一分鐘」

6月21日「夏至」當天太陽直射北回歸線，雲嘉南等縣市都可看到天空出現「金戒指」的日環食奇景，過了這次，下次要再看到罕見的天文奇景，還要等195年。為迎接這天文奇景，雲嘉南各縣市政府無不使盡渾身解數爭取日環食商機。

熱翻！6縣市今達36度以上 民眾多喝水少戶外活動

中央氣象局針對今天(15日)中午前後花蓮縣縱谷、台北市盆地、嘉義市地區、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷發布「高溫資訊」中的「黃燈」燈號，代表地面最高氣溫上升至攝氏 36 度以上，提醒民眾要多留意。

推中高齡就業 補助金難治本

為了降低中高齡就業難度，勞動部祭出「中高齡者及高齡者就業促進法」，推動中高齡雇用獎助措施，但學者認為補助金無法長久，應搭...

青年派遣隱憂 催生中年打工族

受疫情影響，原訂五月上路的「中高齡就業專法」延後上路，學者憂心疫情帶來失業浪潮，政府若未解決青年派遣等非典型勞動問題，未...

熱門新聞

補教數學名師解不出題代表這刀切太多…長庚最棘手腦瘤開顱個案

口罩貴4倍太離譜？ 業者：原物料大漲回不去了！

一張圖看天氣 周末鋒面逼近北部海面將變天

17縣市大雨特報！ 注意雷擊及強陣風

獨／剛滿2年！水果三明治「J Fruit Mart」6月底熄燈

「炎如盛夏」高溫36度 吳德榮：無梅雨提早結束訊息

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。