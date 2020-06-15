陽明防疫英雄／張丞淯抗煞曾寫遺書 這次感受各界溫暖
陽明大學附設醫院護理部副主任張丞淯17年前是對抗SARS的護理人員，這次也投入新冠肺炎抗疫工作，SARS當年資訊不透明，各界因為恐懼而排斥護理人員，她曾難過到寫下遺書，但這次「幸福多了」，各界給她們暖暖的愛，讓第一線醫護人員有堅強後盾，更以抗疫為榮。
17年前4月24日，和平醫院因為多人染SARS封院，在宣布封院的當下，大家都很震驚，馬上有護理人員嚇到想要辭職，張丞淯當時是陽大醫院的菜鳥護理長，只有兩年資歷，自己當然也害怕，但當下意識到醫療體系不能垮，首要工作是保護同仁及安撫大家情緒。
「很多時候是因為不了解而產生害怕」，張丞淯說，SARS期間附近的里鄰長抗議醫院收置疑似病人，她們被貼標籤化，很多業者不敢送便當去醫院，有些則是送來了便當，但用塑膠袋包著收下她們的錢，「擔心連錢都是髒的」。
張丞淯與部分護理人員上班都帶著行李箱，隨時要有被染煞隔離的準備；她甚至與另一名護理人員做了最壞打算，兩人同時寫下「遺書」偷偷放行李箱，交代家人萬一發生不幸。
當年的醫療防護完全不夠，她們用釘書機跟投影片自己動手做護目鏡與隔離衣，隔離衣必須清洗後重複再用；當時的社會氛圍是恐慌大於支持，資訊不夠公開，她們也無法去問清楚狀況，很多防疫作法都自己摸索的，「台灣也在那一次學到寶貴的防疫經驗」。
這次新冠肺炎疫情，張丞淯負責第二波武漢返台包機，深夜從機場協助接回112人到蘭陽檢疫所。她說，被分配到任務的人義無反顧全心投入，以能在第一線參與抗疫之戰為榮，感謝社會各界給予加油打氣，當隔離人員14天「出關」時，寫給她們卡片道謝，自己也不禁感動到紅了眼眶。
為了充實自己，張丞淯3年前考上陽大護理學院博士班進修，臨床與學理的融合，漸漸對工作環境中許多習以為常的現象，有了更多元的看法，也了解學識的獲取及臨床經驗都相當重要，使她在新冠肺炎的臨床服務，能共同協助整合團隊資源，營造友善的醫療與照護環境，幫助病人挺過抗疫之路。
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