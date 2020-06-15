陽明防疫英雄／張克昌讓陽大醫院戰線延伸至蘭陽檢疫所

防疫視同作戰，要做到滴水不漏。陽大醫院副院長張克昌這次擔任新冠肺炎蘭陽檢疫所指揮官，他負責認真，為求防疫精準到位，幾乎不眠不休全力以赴，帶領著大家打了一場完美的防疫之戰。

蘭陽檢疫所2月初成立運作，3月11日收了112名武漢包機返台人員，4月17日收了105名敦睦艦隊國軍官兵。檢疫所分成衛生組以陽大醫院為主、後勤組蘭指部負責、安全組是保一總隊人員，由衛生組長張克昌擔任指揮官。

入住者狀況很多，例如第一批有2個多月大嬰兒，但提供的生活必須品清單中並無尿布及奶粉；住民吃了3天便當，可能吃膩了，於是穿插不同餐點像是麥當勞，也有的阿兵哥要吃宵夜；有親友送物資到檢疫所，裡頭挾帶酒品，第一線把關就要攔下來。

張克昌說，第一次有隔離檢疫所，沒有人會給你標準的SOP作業流程，「一切都需要臨機應變」。

第二批收容國軍敦睦艦隊人員，氣氛比較緊張。進駐後馬上漏夜採檢，第一天就發現5名確診，當救護車進入檢疫所要載5名官兵到醫院時，其它人聽到救護車鳴笛聲大響得知有人中獎，群起大唱軍歌歡送及加油，過幾天後又揪出2名陽性。

事後他們坦言，其實自己也很害怕被驗出陽性，官兵中的第六例確診者，是自己帶著一塊香皂，每天都聞著香皂，直到有一天突然發現聞不香味，憂心告訴護理人員自己可能染疫，趕緊送醫。

採檢三陰才能出關，醫護人員進出檢疫所身陷險境，也曾出現發燒腹瀉等症狀，當事人自我檢疫隔離14天，也讓周遭的人提心吊膽，後來證實都沒事。

蘭陽檢疫所是沒有電梯的5層樓，後勤組化學兵幫忙住民扛行李上下樓、送3餐，轉送親友送進來的物資及三C用品、公共區域消毒工作，每天穿著防護衣忙進忙去，經常全身衣褲濕透。