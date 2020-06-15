亂放生衝擊潮境保育區 海科館展開獵「龍」計畫

宗教團體、民眾任意放生造成生態浩劫，基隆市保育區潮境公園海域就不斷出現被放生的外來種龍虎斑、紅鼓魚。龍虎斑非常會吃，體質又強健，威脅原生種石斑導致食物大減，海科館擬具獵龍計畫日前已下海一次，近日擬再找時機移除。基隆海域和漁港還發現有人放生白蝦、文蛤、淡水龜，根本沒有活命的機會。

海科館產學交流組陳麗淑主任説，放生的行為最近幾年來，放生團體比較正確的方式是考量當地環境適合生存的物種，基隆海域多是岩礁的潮間帶，但竟曾發現有人放生在沙地生長的文蛤，放在岩礁的海域根本沒有機會活。還有人放生白蝦，需要有沙地才能活。甚至在基隆的漁港海域發現淡水龜，放進海中根本不會活，放生的種類如果沒有事先調查，慈悲心是有反效果的。

陳麗淑表示，潮境公園海域也因亂放生造成生態衝擊，龍虎斑和紅鼓魚為患，陳麗淑說，龍虎斑是雜交種，非常會吃，體質很強健，養殖非常好，但野外就和原生種石斑魚競爭，會阣掉大量的小魚，成為生態浩劫，因為沒有天敵長得非常大。

去年海科館發現獵捕移除後，龍虎斑竟有增無減，最近發現連潮間帶都隨手可撈到小龍虎斑，很顯然有放生團體放的。今年下去看發現小龍虎斑有很多隻，相當苦惱，近日將找機會下海獵捕移除，呼籲「別再亂放生龍虎斑了」。