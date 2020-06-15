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影／龜吼水溝成螯蝦天堂 挖洞毀農田成另類釣蝦場
淨灘志工陳信助日前經過龜吼馬路邊的水溝看著一群人圍在水溝旁，好奇停下車看，竟發現民眾釣了一整桶的螯蝦，「這會不會太誇張了」，看了好一會兒，他說，這就是移工口中的小龍蝦，外來種的螯蝦大肆入侵，水溝很髒牠還能活下來很厲害。
附近民眾說，常有移工成群來釣帶回去吃，附近小孩子也會去，但釣著玩，不用半小時就可釣20多隻。居民曾看過有宗教團體倒一整桶進去說要放生，後來就越來生越多。
陳信助表示，外來種的螯蝦大肆入侵，對生態造成的衝擊要正視，那水溝也很髒，還有一堆寶特瓶，牠還能活下來很厲害，而且水底還有很多小隻的螯蝦，看到這種環境應該也沒有食慾。
海科館產學交流組陳麗淑主任説，放生的行為最近幾年來，放生團體比較正確的方式是考量當地環境適合生存的物種，基隆海域多是岩礁的潮間帶，但竟曾發現有人放生在沙地生長的文蛤，放在岩礁的海域根本沒有機會活。還有人放生白蝦，需要有沙地才能活。甚至在基隆的漁港海域發現淡水龜，放進海中根本不會活，放生的種類如果沒有事先調查，慈悲心是有反效果的。
陳麗淑表示，出現在淡水水域的美國螯蝦，當初為了食用引進，台灣人不喜歡吃，後來被野放、棄養、放生等，造成原生種的蝦的生態浩劫，有田間、溪流、水溝、水塘等到處生長，因為會挖洞，造成農民困擾，稻田的水會被漏光，一挖洞水就留不住。（影片由陳信助提供）
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