搞錯時地放生變放死 基市府嚴把關放流魚種

又開始放生的季節，往年基隆和平島、正濱漁港等海域，常會有宗教團體進行一些祭拜儀式後進行放生，很多都不適合，放生如同「放死」。有鑑於此，基隆市政府向各各宗教團體宣導放生魚種要事先申請，並會給予建議魚種，日前市府和宗教團體一起放流魚苗，挑選基隆沿近海域在地原生物種，有釣魚界「夢幻之魚」美稱的斑石鯛魚苗及嘉鱲魚苗。

和平島及附近海域是放生團體的聖地，因面天向海，放生團體常在礁岩設供桌，祭拜儀式後有的就在岸邊、和平橋上把魚往海裡倒，有的則是搭船出海。據附近魚市攤商說，曾有「大戶」一次購買500斤的蛤蜊、鰻魚，眾人在海邊站成一整排，邊念經邊以接力方式將魚貨傳遞至船上，隨後由漁船載出海放生，但蛤蜊根本不適合放生。

「還有萬里蟹還綁著繩子整批被丟在海邊，根本是等死」，附近居民說，有的人竟說，「魚放到水中就會活，沒關係」。和平島海邊甚至還曾發現一隻淡水龜，龜背上還刻了名字，研判也是放生而死。更有的宗教團體分不清淡水、海水魚，買了就放。

基隆市政府產發處海洋及農漁發展科長蔡馥嚀說，已向各各宗教團體宣導放生魚種要事先申請，市府會給建議魚種，各海域原生種魚類不同，基隆沿近海域就以石鯛魚及嘉鱲魚最好，放流魚苗應在對的時間、對的地方、放對的魚種，才能有良好生態復育的效果。

蔡馥嚀表示，產發處每年都會進行魚苗放流，讓大海有增殖的功能，正確的季節放正確的魚種，是魚苗放流的關鍵。選擇魚苗時會選未受基因雜交（避免產生變異），也未被施打抗生藥物的原生魚種。基隆嶼水域乾淨，藻類多，小魚的抗流性不高，藻類可協助阻擋水流，是選擇基隆嶼流放魚苗的主因。日前挑選基隆沿近海域在地原生物種，放流有著釣魚界「夢幻之魚」美稱的斑石鯛魚苗1萬尾及嘉鱲魚苗1225尾。

宗教團體要向中央主管機關漁業署或者是地方政府填寫放流申請書，並附上放流物種之藥物殘留檢驗證明及來源證明等相關文件，經核准後才能算是合法、正確放流，有明確的SOP。