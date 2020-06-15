影／文蛤、綁繩萬里蟹亂放生 她悍然擋下2千斤龍虎斑

往年基隆和平島、正濱漁港等海域，常會有宗教團體進行一些祭拜儀式後進行放生，很多都不適合，放生如同「放死」，有的連文蛤、綁繩的萬里蟹、淡水龜都直接丟入海中。基隆市政府嚴把關，去年基隆市政府產發處海洋及農漁發展科長蔡馥嚀就擋下2千斤龍虎斑。

蔡馥嚀去年得知有民眾要搭船去放生，獲報後趕至，擋下一批近2千斤的龍虎斑，為了生態，她還在碼頭跟魚販大吵架，魚販還嗆她說，如果不給他出去，他要把魚戴去市府大門丟。

蔡馥嚀也沒在怕，回他說，你要去丟那都沒關係，就是不准出去海放，因為沒有經過申請不合法。蔡科長協調先送一處養殖池寄養，魚販後來再找到其他買主，又戴走去賣了，成功擋下這起亂放生案件。

這些是擋下來沒出去放生的龍虎斑，每一隻大約都有3到4斤，好幾百隻，幸好沒有闖關成功，否則恐造成海域的生態衝擊。蔡馥嚀表示，這件事之後，所有碼頭市府都發公文，沒有核准文件，不得讓船把魚蝦蟹戴出去，因此擋下後續不少的生態浩劫。

市府表示，依漁業法第44條，訂有水產動物增殖放流限制及應遵行事項，規定水產動物增殖放流限制及應遵行事項，規範以流放、移植或放置等方式，於海洋、潮間帶及潟湖，投放經人工繁殖或飼養之水產動物親體、種苗活體。

用於增殖放流之水產動物物種，應經評估調查為放流地點之原有分布種類，並為本地種；禁止使用外來種、雜交種、基因轉殖種或其他不符合生態保育之物種。屬野生動物保育法公告之物種，應先經野生動物保育主管機關同意。

用於增殖放流之親體、種苗活體，應確保健康無病毒害，其來源限由領有陸上養殖登記證或區劃漁業權執照之養殖場、政府機關設立之養殖、試驗或學術機構、或專科以上學校提供，並應經檢驗無硝基呋喃類（ Nitrofurans ） 、孔雀綠（ Malachite Green ）及氯黴素（Chloramphenicol ）等藥物殘留。