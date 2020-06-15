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「炎如盛夏」高溫36度 吳德榮：無梅雨提早結束訊息

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「炎如盛夏」高溫36度 吳德榮：無梅雨提早結束訊息

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
最新歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，下週日(21日)「滯留鋒」仍在北部海面徘徊(左圖)；美國(GFS)模式則模擬，下週日「滯留鋒」已南下、影響台灣(右圖)。圖擷自tropical tidbits
最新歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，下週日(21日)「滯留鋒」仍在北部海面徘徊(左圖)；美國(GFS)模式則模擬，下週日「滯留鋒」已南下、影響台灣(右圖)。圖擷自tropical tidbits

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局所屬「氣象預報中心」綜合所有的分析資料，利用統計、數值模擬等預報方法，於5月31日發布長期天氣展望：預測6月「雨量正常」的機率最高；並無任何梅雨有提早結束的訊息。

他表示，原本還頗正確的「官方預報」，恐怕因新任局長的「提早出梅、不是好現象」、「二度梅」⋯等臉書放話，而大打折扣。

吳德榮表示，以今日的科技能力，在5月底、6月初根本並無法預報在6月中、下旬，是否還繼續有鋒面影響台灣？故當時放話「出梅」，本已「言之過早」、且非恰當(與官方預報不同)。

他說，歷史資料顯示，「梅雨季」的鋒面與鋒面之間，偶爾出現一、二週的長空檔是正常的，但如果每次看到長空檔，就誤以為要「出梅」了，那麼陷入「二度梅」的困境，恐怕這不會是最後一次。

吳德榮說，最新(14日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今天(15日)為晴朗炎熱的天氣，最高溫仍在36度左右，要注意防曬、防中暑。大氣不穩定，午後有局部陣雨或雷雨的機率。今天氣溫：北部24至36度、中部23至36度、南部23至36度、東部23至36度。

最新模式模擬顯示，明天至週五(16至19日)水氣減少，大氣也較穩定；各地天氣晴朗、「炎如盛夏」，最高溫將達36度以上，要注意防曬、防中暑。山區午後有局部短暫陣雨或雷雨；週三(17日)起因清晨陸風與西南風的輻合作用，西南部沿海偶有零星短暫陣雨的機率。週六(20日)因鋒面接近，大氣不穩定度提高，清晨的降雨增多，午後對流的強度增強、範圍擴大；天氣仍偏熱。

他說，今年「梅雨季」第4道鋒面，結構是「滯留鋒」、且伴隨「西南氣流」；最新歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，下週日(21日)「滯留鋒」仍在北部海面徘徊(左圖)；美國(GFS)模式則模擬，下週日「滯留鋒」已南下、影響台灣。由於是第7天的模擬，有「不確定性」存在，何況兩模式還不一致，會如何調整？應密切觀察。

預報 吳德榮

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