青年派遣隱憂 催生中年打工族

受疫情影響，原訂五月上路的「中高齡就業專法」延後上路，學者憂心疫情帶來失業浪潮，政府若未解決青年派遣等非典型勞動問題，未來中年就業問題將成為台灣社會隱憂。台灣勞動派遣產業工會秘書長施士青表示，台灣這一代青年派遣人力，一、二十年後可能成為「中年單身打工族」，政府與社會必須預做準備。

主計總處統計，台灣非典型就業（包括部分工時與臨時性與人力派遣）人數從二○○八年六十五萬人增至二○一八年的八十一點四萬，占全體受雇者百分之八，十年來增加近三成。勞動部統計，二○一八年台灣四十五歲到四十九歲非典型工作者占比為百分之五點八八、五十歲到五十四歲為百分之七。

施士青觀察，派遣或打工擔任的工作往往替代性高，也無法累積資歷，加上薪資不高，必須兼好幾份工，疲於奔命無法為自己增值，除非重拾書本考上公職，否則很難轉入正職。此次疫情將導致正職職缺大量減少，而企業為了降低成本，砍人一定先從不必付資遣費的派遣人力砍起，「後疫情時代」的社會新鮮人進入職場，恐怕連派遣都很難找。

台大國發所副教授辛炳隆認為，台灣中年打工族比率會愈來愈高，原因是台灣這幾年出現非典型勞力、斜槓青年，年輕人樂意進入低薪、非正職服務業工作，但隨年紀增長，面臨結婚生子，這些非典勞工必須身兼多職才能養家糊口。

日本話題書「中年打工族」最近引進台灣，該書揭露日本單身中年打工族困境，更認為此一族群是造成日本少子化關鍵源頭。學者憂心，未來台灣也會出現日本這種現象。

作者指出，一九九○年代泡沫經濟時期，日本企業縮減人事成本、大學應屆畢業生就業率低於六成，當時靠著打工與派遣撐過金融風暴的青年，如今成為無法進入企業體系的「中年打工族」，被四、五份工作追著跑，周末無法休假，累得半死卻找不到正職，因此交不到女友、更遑論結婚生子。